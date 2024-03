PF apreende R$ 642 mil em dinheiro vivo, 12 Rolex e 47 carrões em operação que mira empresa do Perse

Durante as diligências, a corporação apreendeu R$ 642.342,00 em espécie, 47 veículos de luxo e quatro jet skis. Também foram confiscados 20 relógios de luxo - 12 Rolex -, cujo valor a PF estima alcançar R$ 500 mil.

Agentes cumpriram, ao todo, 15 ordens de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba. Participaram da ofensiva policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.

A Justiça Federal em São Paulo decretou o bloqueio das contas de investigados até o limite de R$ 1 bilhão, além do sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.

Um empresário investigado foi autuado em mais de R$ 43 milhões pela Receita Federal em 2023. Com base nos achados da investigação, o Fisco vai abrir novas ações, agora contra empresas, uma delas beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).