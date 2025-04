PF confisca dinheiro, armas e carro de luxo em operação que mira prefeito de Sorocaba

PF apreendeu dinheiro em cofres e caixas de papelão na Operação Copia e Cola. Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu dinheiro, armas e um carro de luxo nesta quinta-feira, 10, na operação que mira o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), por suspeita de desviar recursos da Saúde.

PUBLICIDADE O dinheiro foi encontrado em cofres e em caixas de papelão. O Estadão apurou que a quantia ainda está sendo contada. Em um dos endereços, havia cerca de R$ 600 mil, segundo as estimativas da PF. A Justiça autorizou o sequestro de bens dos investigados até o limite de R$ 20 milhões. A Polícia Federal investiga indícios de fraudes na contratação de uma organização social para administrar unidades de saúde da prefeitura. O inquérito também mira operações suspeitas que aparentam ter sido usadas para lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

A prefeitura de Sorocaba foi procurada pelo Estadão, mas não retornou até o momento. No TikTok, o prefeito publicou um vídeo ironizando a operação da PF: “Acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama”.

Publicidade

Em nota, a defesa classificou a busca como “desnecessária e abusiva”. “Não existe qualquer elemento, mínimo que fosse, que pudesse relacionar o prefeito a atos ilícitos”, afirmam seus advogados (leia a íntegra da manifestação ao final da matéria).

Operação Copia e Cola, que mira prefeito de Sorocaba Agentes da Polícia Federal fazem contagem do dinheiro apreendido Foto: Polícia Fede Operação Copia e Cola, que mira prefeito de Sorocaba Carro de luxo foi apreendido; Justiça determinou bloqueio de bens dos investigados Foto: Polícia Fede Operação Copia e Cola Prefeito de Sorocaba é suspeito de desviar recursos da Saúde Foto: Polícia Fede Operação Copia e Cola Em apenas um dos endereços, PF estima ter apreendido R$ 600 mil Foto: Polícia Fede Operação Copia e Cola, que mira prefeito de Sorocaba Armas foram confiscadas pela PF Foto: Polícia Fede Operação Copia e Cola, que mira prefeito de Sorocaba Operação Copia e Cola, que mira prefeito de Sorocaba Foto: Polícia Fede 1 / 6

COM A PALAVRA, A DEFESA DO PREFEITO

Os advogados do Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, reeleito com aprovação recorde da cidade, explicitam que causou surpresa, para não se dizer, desde logo, algo mais incisivo, a busca e apreensão, desnecessária e abusiva, ocorrida nesta manhã. Os supostos fatos investigados são de 2021 e, no pouco que a defesa obteve acesso, não existe qualquer elemento, mínimo que fosse, que pudesse relacionar o prefeito a atos ilícitos. A Polícia Federal tenta proceder a ilegal “pesca probatória” para investigar a pessoa, o que é vedado por nossa legislação. A defesa vê tal ato com enorme preocupação, justamente porque não se pode permitir que se faça uso político de nossa força policial, induzindo o Poder Judiciário em erro.

Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine, André Mendonça Bialski, Flávia Maria Ebaid e Júlia Zonzini