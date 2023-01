PF informa ao Supremo que não encontrou provas de propinas a Renan Calheiros e Jader Barbalho em contratos da Transpetro

Jader Barbalho (à esq.) e Renan Calheiros eram investigados desde 2020.

A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não encontrou provas de que o senador Renan Calheiros (MDB) e o ex-senador Jader Barbalho (MDB) receberam propinas de empreiteiras em contratos celebrados pela Transpetro.

As acusações foram levantadas na colaboração premiada do ex-presidente da estatal, Sérgio Machado, e por outros delatores na Operação Lava Jato, mas a PF afirma que as informações não foram confirmadas na investigação.

O relatório final do inquérito foi entregue ao STF no mês passado pela delegada Lorena Lima Nascimento. Ela disse que os delatores apresentaram "versões em parte concordantes com os fatos", mas não juntaram provas que corroborem as acusações.

"As afirmações dos colaboradores não foram suficientes para promover as imputações aos referidos nacionais, uma vez que não foram trazidos ou produzidos nos autos elementos que comprovassem essa suposta ligação dos parlamentares como destinatários finais dos valores espúrios pagos a Sérgio Machado", afirma a PF.

Sérgio Machado delatou políticos do MDB.

Em sua delação, Sérgio Machado disse que, entre 2004 e 2014, repassou R$ 32 milhões a Renan Calheiros e R$ 4,25 milhões a Jader Barbalho.

O relator do processo é o ministro Edson Fachin, que pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir se arquiva o inquérito.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO LUÍS HENRIQUE MACHADO, QUE REPRESENTA O SENADOR RENAN CALHEIROS

"Depois de extensa e profunda investigação, a Polícia Federal concluiu que não havia qualquer participação do Senador Renan em relação aos fatos investigados. Resta evidente que as delações de Sérgio Machado se revelam frágeis, dúbias e não gozam de qualquer credibilidade. A defesa, agora, aguarda a manifestação do Ministério Público, no mesmo sentido do Relatório conclusivo da Polícia Federal, para que se possa, com a homologação do Poder Judiciário, arquivar o processo investigativo".