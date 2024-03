PF elenca denúncias anônimas sobre clã Brazão e milícias: ‘sem registro de providências’

Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e delegado Rivaldo Barbosa são presos após PF apontá-los como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Foto: Fotos: Maíra Coelho/AGÊNCIA O DIA/ Agência Câmara / Marcos Arcoverde/ Estadão

Antes de detalhar achados sobre os mandantes do assassinato da vereadora Mairelle Franco e seu motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal apontou como, em razão de uma série de percalços, a nova fase de investigações sobre o caso teve de se municiar de ‘meios de prova não triviais’, em especial colaborações premiadas e a ‘tentativa de sua corroboração por elementos de convicção, ainda que indiciários’.

PUBLICIDADE Nessa ‘tentativa de corroboração’ os investigadores citam depoimentos, informações de redes sociais, detalhes relatório da CPI das Milícias - concluída em 2008 na Assembleia Legislativa do Rio - e até relatos encaminhados pelo Disque Denúncia da Secretaria de Segurança do Rio. As denúncias anônimas citam relações entre os investigados, em especial os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e deputado federal, respectivamente. Eles negam qualquer envolvimento nos crimes. Os relatos fazem parte dos indícios da ligação, segundo os investigadores, entre o clã Brazão e milícias, além de uma série de crimes que a atuação dos grupos paramilitares envolvem. O irmão mais citado nas denúncias é Domingos.

Trechos do relatório da PF que culminou na Operação Murder Inc. Domingos Brazão à frente, e o miliciano 'Fininho, ao fundo Foto: Polícia

A PF diz que o conselheiro do TCE é o líder do clã Brazão e ‘esteve ao longo dos anos envolto em uma névoa criminal nunca dissipada em razão das relações político-estatais por ele construídas’. “Cercou-se de policiais, parlamentares, políticos, Conselheiros dos Tribunais de Contas e líderes de organizações criminosas, notadamente aquelas que exploram atividades típicas de milícias”.

Nessa seara, a corporação destacou como o disque-denúncia recebeu ‘dezenas de relatos que apontavam a participação de diversos atores em crimes contra o meio ambiente, contra o patrimônio, contra a administração pública e, até mesmo, contra a vida’. No entanto, ainda de acordo com a PF, não há registro de ‘providências tomadas’ - “o que evidencia que os tentáculos do grupo criminoso aqui desnudado estão alicerçados na máquina pública”.

Confira a seguir as principais denúncias citas pelos investigadores da Murder Inc.:

Ligações entre a milícia de Rio das Pedras e o Clã Brazão

O relatório da Operação Murder Inc. reproduz duas denúncias anônimas, de agosto e setembro de 2010, que, para os investigadores apontam para as relações entre a milícia de Rio das Pedras e o Clã Brazão. Os relatos dizem que somente os candidatos vinculados à família podem entrar na comunicada para a realização de atos em campanha. A PF diz que é possível verificar tal cenário em fotos.

Trechos do relatório da PF que culminou na Operação Murder Inc. Foto: Polícia

O relato foi elencado pela PF logo após os investigadores citarem a ligação entre a família Brazão e o ex-PM Marcus Vinicius Reis dos Santos, o Fininho. Ele era a principal liderança local da milícia em Rio das Pedras que fazia interface com o Clã Brazão, dizem os investigadores. Foi condenado na Operação Intocáveis, na qual ‘interceptações telefônicas revelaram elos entre os Brazão e milicianos.

Desmanche de veículos roubados no local que abrigava empresa de Domingos

Ao dissertar sobre as ‘atividades empresariais e evolução patrimonial suspeita’ do clã Brazão, a Polícia Federal cita informações encaminhadas ao disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Rio feitos em abril de 2005.

A empresa em questão teria sido aberta quando Domingos tinha 24 anos, junto de seus irmãos Chiquinho e Manoel. Inicialmente o objeto do contrato social era ‘oficina, mecânica e lanternagem’, mas foi alterado para ‘comércio de veículos novos, usados e sinistrados’.

O relato cita um suposto desmanche de veículos roubados no local que abrigava a empresa de Domingos Brazão, encerrada formalmente em março do mesmo ano, após a Receita Federal ver ‘omissão contumaz’.

Trechos do relatório da PF que culminou na Operação Murder Inc. Foto: Polícia

PUBLICIDADE A PF diz, no entanto, que o vínculo dos Brazão com desmanche de carros não se limita aos relatos do Disque-Denúncia, indicando que Manoel e Chiquinho se tornaram sócios, em 1999, de uma outra empresa que teria sido investigada sob a suspeita de comercializar peças de automóveis roubados. Manoel acabou deixando a sociedade, dando lugar a um homem indiciado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores Terrestres. A corporação então cita o depoimento de Marcelo Simas, condenado por negociar veículos oriundos de roubo/furto. Em 2011, Ele afirmou ter vendido dois veículos a Domingos, que, à época, afirmou que teria adquirido os carros em agência regular. As investigações em face do conselheiro do TCE do Rio não avançaram. Ações Sociais condicionadas a voto No relatório da Operação Murder Inc. a Polícia Federal dissertou sobre suposto aparelhamento de órgãos estatais por parte do Clã Brazão. Nessa seara, os investigadores citaram a blitz em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio fez, em 2010, na Associação Gente Solidária. A entidade foi dos Brazão e, posteriormente, seu quadro societario passou para as mãos de pessoas com ‘intrínseca relação’ com a família, segundo a PF. A esposa do assessor de Domingos, Robson Calixto Fonseca, o ‘Peixe’, integrou os quadros da entidade.

O caso resultou na cassação do mandato de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa do Rio, mas ele retornou ao cargo por decisão do STF.

A PF contextualizou o caso para indicar que denúncias anônimas alertavam para as condutas dos Brazão desde 2005. Além do relato sobre suposto ‘desvio de finalidade na direção do Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária por parte de pessoas ligadas ao clã Brazão’, é elencada uma denúncia de 2008, que narrava que ‘ações sociais realizadas no Largo da Freguesia eram condicionadas ao voto no candidato ao cargo de vereador Chiquinho Brazão’.

Trechos do relatório da PF que culminou na Operação Murder Inc. Foto: Polícia

Também teria sido ele, junto de outro investigado, o Fininho, que entregou a Macalé a submetralhadora usada para matar Marielle e Anderson. Ainda foi responsável por descartar as munições que restaram na arma após o crime, despejadas em um córrego em Rio das Pedras, segundo Ronnie Lessa.

A Polícia Federal entende que os relatos recebidos pelo Disque Denúncia vinculam ‘Peixe’ a Chiquinho e a Domingos Brasão. Uma outra denúncia reproduzida no relatório da Operação Murder Inc. narra que teria havido tiros durante um churrasco na mansão de Robson, em maio de 2018.

O excerto indica que uma viatura da 18ª Delegacia de Polícia do Rio estava participando do evento. A entrada do carro no condomínio teria sido gravada. Além dos quatro tiros, teria havido uma briga, deixando um convidado ferido. “Atuação fora da PM, pois existem vários envolvidos com a milícia da estrada dos Teixeira e Santa Maria, na Taquara”, diz ainda a denúncia.

Trechos do relatório da PF que culminou na Operação Murder Inc. Foto: Polícia

Vereador que ‘constrangia’ moradores de Jacarepaguá a votarem nos Brazão

No relatório final da investigação da PF sobre o caso Marielle, os investigadores destinam um capítulo aos eventos que relacionam a Família Brazão à prática de grilagem e invasão de terras, ressaltando, entre outros pontos, que Domingos foi denunciado pelo crime em 2007, quando teria invadido uma área de proteção ambiental na Vila Valqueire, em Jacarepaguá.

Nesse trecho do relatório, a Polícia Federal cita uma denúncia anônima para falar da relação entre o ex- vereador Luiz André Ferreira da Silva - o Deco, ouvido na CPI das Milícias - e Domingos Brazão. O relato narra que Deco seria o responsável por constranger moradores a votar no hoje conselheiro do TCE do Rio.

