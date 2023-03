PF e Controladoria descobrem que dinheiro do Fundeb e da Saúde em cidade do Piauí caía na conta poupança de desconhecido

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram nesta quinta, 23, a Operação Sindicância para apurar supostos desvios de recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Santa Rosa do Piauí, pequeno município no interior do Estado.

As verbas dos fundos federais estavam sendo depositadas em conta poupança de pessoa física ( Foto: Reprodução/Prefeitura de Santa Rosa do Piauí)

Operação Sindicância cumpre dois mandados de busca e apreensão no município de São João do Piauí, a 200 quilômetros de Santa Rosa. De acordo com a Controladoria, os investigados poderão responder por pelos crimes de 'inserção de dados falsos em sistema de informações, bem como desvio e apropriação de recursos federais'.

A investigação teve início a partir de fiscalização da CGU. Relatório da Controladoria apontou saques na conta exclusiva do Fundeb sem comprovação documental. Também foram verificadas transferências irregulares de valores para conta poupança 'não identificada e não vinculada ao Fundo.'

Auditores constataram 23 débitos na conta do Fundeb em 2019, com destino a uma conta poupança não identificada, que totalizaram R$ 184.229,83. Esses débitos, de acordo com o relatório, não estavam acompanhados de documentos comprobatórios nos balancetes.

Segundo informações divulgadas pela Controladoria, a prefeitura de Santa Rosa do Piauí, após recebimento do relatório preliminar, instaurou uma sindicância para apurar os fatos apontados no documento e encaminhou o processo administrativo à CGU.

A cidade de Santa Rosa do Piauí fica a cerca de 240 quilômetros da capital do Estado, Teresina ( Foto: Reprodução/Prefeitura de Santa Rosa do Piauí)

De posse desse documento, a Controladoria decidiu aprofundar e corroborar as situações apontadas no relatório e no processo de sindicância.

A CGU também levantou mais informações e elaborou Nota Técnica, que concluiu pela 'ocorrência de repasses financeiros injustificados de contas gestoras de recursos federais (Fundeb e FMS) para conta pessoal de prestador de serviços contábeis e de assessoria financeira'.

Os repasses sob suspeita foram realizados entre os anos de 2018 e 2020 e totalizaram R$ 702.185,44.

A investigação constatou, ainda, que para a execução das fraudes, houve 'adulterações de documentos e inserções de informações falsas' em sistemas do Tribunal de Contas do Estado que são utilizados de forma obrigatória pelos órgãos públicos municipais piauienses para o envio de suas prestações de contas.

A estratégia, segundo a Controladoria, era usada 'na tentativa de dissimular o destinatário real desses valores'.

"As irregularidades investigadas apontam para desvios de recursos públicos que seriam destinados às ações de educação e saúde, as quais poderiam resultar, por exemplo, em melhores condições de salubridade em salas de aula, no oferecimento de alimentação ou transporte de melhor qualidade aos alunos ou, na área da saúde, na melhoria do atendimento prestado à população, com a diminuição do tempo de espera para consultas e exames", avalia a CGU.

Os investigados poderão responder por crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, bem como desvio e apropriação de recursos federais.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

A prefeitura de Santa Rosa do Ivaí enviou a seguinte nota ao Estadão:

A respeito da operação realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (23/03/2023), para combater desvios de recursos públicos do FUNDEB e FMS no município de Santa Rosa, a Prefeitura Municipal de Santa Rosa vem esclarecer que as referidas investigações foram deflagradas a partir de sindicância administrativa realizada pelo município de Santa Rosa do Piauí, para aprofundamento de levantamentos que fez em relatório de apuração apresentado pela Controladoria Geral da União em janeiro de 2022.

Ocorre que em relatório de apuração feito pela Controladoria Geral da União foi constatado divergências no FUNDEB. De posse desse relatório, a prefeitura instaurou sindicância administrativa, em 07/02/2022, e fez uma investigação aprofundada dos fatos, constatando irregularidade não apenas no FUNDEB, mas também no Fundo Municipal de Saúde.

A CGU apontou irregularidades no FUNDEB da ordem de R$ 184.229,83. Por sua vez, a investigação realizada pela Prefeitura constatou que as irregularidades no FUNDEB eram da ordem de R$ 439.637,27. Apesar da CGU não ter constatado irregularidades no Fundo Municipal de Saúde, a prefeitura encontrou irregularidades, no valor de R$ 221.312,84.

Diante disso, o Município de Santa Rosa encaminhou para CGU cópia integral da Sindicância, com todos os extratos bancários, notas fiscais e comprovantes de transferências bancárias irregulares, requerendo a juntada da sindicância ao processo de auditoria realizada pela CGU, bem como se colocando à disposição dos órgãos de controle para colaborar com a elucidação de todos os fatos.