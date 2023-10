PF e Receita sequestram iate de R$ 14 mi e 40 casas de empresários que devem R$ 5 bi em impostos

Bens apreendidos na Operação Sucata, aberta nesta quarta, 18. Foto: Polícia F

A Polícia Federal e a Receita abriram, na manhã desta quarta-feira, 18, a Operação Sucata na mira de empresários que devem mais de R$ 5 bilhões em impostos. O grupo sob suspeita teria criado mais de 50 empresas - a maioria ‘fantasma’ - para burlar o pagamento de tributos e usado ‘laranjas’ para se isentar das cobranças.

Agentes vasculham dez endereços no Rio de Janeiro - nos bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca - e em Duque de Caxias. As ordens foram expedidas pela pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio, que ainda decretou o bloqueio de todos os bens do grupo para garantir o pagamento dos impostos.

A constrição atinge: mais de 40 imóveis, avaliados em cerca de R$ 38 milhões; mais de 120 veículos, incluindo carros de luxo; um iate avaliado em R$ 14 milhões; e o dinheiro em contas dos investigados.

Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram o interior do iate apreendido na ofensiva aberta nesta quarta, com diferentes andares e uma dezena de camas. Veja a seguir:

A apuração se debruça sobre supostos delitos de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro - crimes com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de reclusão.

O nome da ofensiva, Sucata, faz referência à atuação do grupo investigado, que produz insumos para a indústria a partir da reciclagem de sucata, como alumínio e outros metais.