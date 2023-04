PF faz operação contra grupo do Acre por lavagem de R$ 37 milhões do tráfico

Operação Tricoat 2. Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal no Acre abriu na manhã desta quinta-feira, 27, a Operação Tricoat II para desarticular organização criminosa que lava dinheiro do tráfico de drogas interestadual. Segundo os investigadores, a quadrilha movimentou mais de R$ 37 milhões, sendo que boa parte das transações foi feita em espécie.

Agentes cumprem duas ordens de prisão e vasculham 24 endereços em sete Estados - Acre, Santa Catarina, Natal, Maranhão, Manaus, Pará e Piauí.

A PF apurou que a lavagem de dinheiro do tráfico ficava sob responsabilidade de um grupo liderado por um empresário acreano. A quadrilha usava um mercado sediado em Rio Branco para 'simular o funcionamento regular do estabelecimento e justificar os valores e os bens obtidos com o lucro do tráfico'.

Operação Tricoat 2. Foto: Polícia Federal

A Justiça Federal autorizou o bloqueio de contas e sequestro de imóveis, terrenos, itens de luxo e carros em nome dos suspeitos.

As investigações da Tricoat começaram em 2022, quando foi identificado um 'esquema profissional de envio de drogas, por meio terrestre, para diversos Estados, principalmente, para os da região Nordeste'.

Continua após a publicidade

A PF aponta que os investigados podem responder por associação criminosa para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas. As penas, somadas, podem chegar a até 33 anos de prisão, ressaltou a corporação.