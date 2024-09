PF investiga ‘poder de influência’ de grupo na indicação de juízes e no Procon do Tocantins

A PF diz que há “fortes indícios” de que uma organização criminosa no Tocantins mantém integrantes com funções “no respectivo órgão/autarquia, envolvendo o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, Poder Executivo do Estado do Tocantins e Poder Executivo do município de Palmas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem decorrente da regularização fundiária de áreas de interesse específico entre outras, mediante a prática de infrações penais de corrupção, exploração de prestígio, prevaricação, entre outros crimes”.

Documentos relacionados à regularização fundiária já estavam no foco da PF quando da ofensiva aberta em agosto. Para obter autorização de buscas, os federais argumentaram que seria impossível obter provas de outra forma considerando a “especialidade e grau de instrução dos investigados”.

Os investigadores querem definir a “atuação de cada membro” da suposta quadrilha, considerando a “extrema proximidade” entre: Kledson de Moura Lima, o procurador-geral do Estado; Robson Moura Figueiredo, presidente do Instituto de Terras do Tocantins; os juízes Océlio Nobre da Silva, Roniclay Alves de Morais e José Maria Lima; os desembargadores Helvécio de Brito Maia Neto (ouvidor do TJ) e Etelvina Maria Sampaio Felipe (presidente da Corte); o governador Wanderlei Barbosa; o advogado Thiago Sulino; e Thales Maia, filho do desembargador Helvécio.

Instituto de terras, cartório e vara de registros públicos