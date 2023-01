PF prende 'Sarneyzinho do Maranhão' que em vídeo ameaçou Alexandre de Moraes

A Polícia Federal no Maranhão prendeu nesta sexta-feira, 16, o bolsonarista Antônio José Santos Saraiva, conhecido como 'Sarneyzinho do Maranhão', após a divulgação de um vídeo em que ele faz ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

"Meus homens já estão de olho em ti. Já tão te rodeando em Brasília e em São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo: eu Sarneyzinho do Maranhão já coloquei meus homens a disposição para te executar. Cuidado com sua vida vagabundo", afirmou, em gravação que circula nas redes sociais.

Esse Sr está falando que mandou matar o ministro Alexandre de Moraes.



Com a palavra, Sarneyzinho do Maranhão... pic.twitter.com/M471kIEqnw — roberto teixeira (@robertobigbrody) December 15, 2022

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em Dom Pedro, cidade a cerca de 320 quilômetros de São Luís. 'Sarneyzinho' também foi alvo de ordem de busca e apreensão e teve o celular confiscado. Segundo nota divulgada pela PF no Maranhão, a determinação partiu do Supremo Tribunal Federal.

Nas redes sociais também circulam vídeos que mostram a prisão de 'Sarneyzinho do Maranhão'. Em 2018, ele foi candidato à deputado estadual, mas não se elegeu, e acabou como suplente.

Momento em que Sarneyzinho do Maranhão foi preso . @FlavioDino 👏🇧🇷 pic.twitter.com/UYqRkyOogD — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) December 16, 2022

A divulgação do vídeo com ameaças a Alexandre de Moraes também implicou na expulsão sumária de Sarneyzinho do Maranhão do PSDB. O diretório da legenda no Maranhão diz que ele 'usou as redes sociais para promover ameaças venais e criminosas contra autoridades do estado democrático brasileiro agindo dessa forma contra o estatuto do PSDB e também contra a Constituição Federal'.