PF mira financiadores de invasão e tentativa de atentado à bomba no Aeroporto de Brasília

Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek em janeiro de 2022 Foto: Gabriela Biló/Estadão

A Polícia Federal vasculha endereços de três Estados na manhã desta quinta-feira, 6, na mira de supostos financiadores da invasão ao Aeroporto de Brasília, no dia 2 de dezembro do ano passado. À época, um grupo invadiu a área de acesso restrito e adjacências do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek.

A ofensiva ainda apura possível conexão entre o episódio e os envolvidos na tentativa de atentando à bomba nas proximidades no Aeroporto de Brasília. O episódio ocorreu seis dias após a invasão, em 8 de dezembro. Em maio, dois bolsonaristas foram condenados por participação direta na tentativa de explosão.

Batizada Embarque Negado, a ofensiva cumpre seis mandados de busca e apreensão em Marabá (PA), Água Boa (MT) e no Distrito Federal (4). São investigados supostos crimes de :atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo; atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública; e associação criminosa.