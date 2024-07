PF mira ‘núcleo-Presidência’ que ligava Bolsonaro a influenciadores municiados por Abin paralela

A avaliação da PF é que as ações clandestinas direcionadas contra opositores e instituições do governo Bolsonaro se davam com a integração direta de funcionários públicos lotados na Presidência. Os autos da Operação Última Milha indicam que a estrutura montada na Abin fazia parte de um esquema maior e mais complexo, com três estágios - a ‘estrutura paralela’, milícias digitais e ‘Presidência da República’.

Todos esses grupos atuavam “de forma concatenada para atender aos interesses do núcleo político, o alto escalão da organização”, segundo a PF.

Os principais integrantes do ‘núcleo Presidência da República’ são ex-servidores do Palácio do Planalto que faziam o elo dos núcleos de propagação de desinformação com o então presidente. São eles: