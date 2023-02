PF pede ao Supremo inquérito sobre R$ 257 mil e carros encontrados na casa de Daniel Silveira

A Polícia Federal pediu ao STF a abertura de um novo inquérito contra o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), já com autorização para rastrear todo o seu patrimônio. A solicitação foi feita por causa de uma busca e apreensão na residência dele, feita a mando do ministro Alexandre de Moraes, que encontrou, no último dia 2, uma mochila com R$ 257 mil em espécie.

Silveira está preso desde o último dia 2 ( Foto: Pedro Kirilos/Estadão)

A informação sobre o pedido ao Supremo para investigar a origem do dinheiro encontrado na casa de Daniel Silveira foi divulgada pelo repórter Márcio Falcão, da TV Globo, e confirmada pelo Estadão junto à Polícia Federal. O caso está sob sigilo no STF.

O dinheiro vivo estava em uma mochila, dentro de um dos quatro veículos que estavam na residência do ex-deputado. Nenhum estava registrado no nome dele. Quando disputou o senado, em outubro do ano passado, Silveira declarou ao TSE um patrimônio de R$ 327 mil - sendo apenas R$ 9 mil em um consórcio para compra de automóvel.

Além do dinheiro vivo, foram apreendidos quatro veículos, nenhum registrado em nome de Silveira ( Foto: Pedro Kirilos/Estadão)

Silveira está preso desde o último dia 2, por ordem de Moraes, por ter desrespeitado medidas cautelares que lhe permitiam cumprir em regime semiaberto a condenação por ataques aos ministros do STF. Além disso, o senador Marcos do Val (Podemos - ES) acusa Silveira de ter se aliado a Bolsonaro para pressioná-lo a participar de um golpe de Estado.

Por causa da regra de prevenção processual, a nova investigação deverá ser distribuída também para Alexandre de Moraes, que tem, sob sua relatoria, uma ação penal e outra investigação já em curso contra o ex-parlamentar. As duas tramitam em segredo de Justiça.