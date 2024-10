PF prende assessor de deputado por difundir fake news da Abin Paralela

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 10, em Brasília o assessor parlamentar Daniel Ribeiro Lemos, lotado no gabinete do deputado Pedro Jr (PL-TO), por suposta divulgação de notícias falsas, usando seu “acesso ao parlamento”, abastecido por desinformação da Abin paralela. Segundo a corporação, mesmo após o desmonte da estrutura montada no governo Jair Bolsonaro, o suspeito seguiu difundindo fake news nas redes sociais, inclusive enviando o material a “agentes estrangeiros, induzindo-os ao erro”.

Os investigadores também cumpriram duas ordens de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se da 5ª fase da Operação Última Milha, que mapeou uma série de ações de ‘desinteligência’ promovidas pela ‘Abin paralela’ do governo Jair Bolsonaro para supostamente monitorar disseminar fake news sobre opositores.

Vista aérea do prédio do Congresso Nacional com o Palácio do Planalto ao fundo. Foto: DIDA SAMPAIO / ESTADAO

Segundo a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. A fase anterior da Última Milha, aberta em julho, avançou sobre um outro grupo descortinado pela Polícia Federal: o da presidência da República, que fazia a ponte entre Bolsonaro e propagadores de desinformação sob suspeita – influenciadores ligados ao chamado 'gabinete do ódio' e os próprios integrantes da Abin Paralela, que municiavam os primeiros com fake news. Na ocasião, Daniel também foi alvo da ofensiva. Ele se apresentava como analista político legislativo.

Como mostrou o Estadão à época, a Polícia Federal seguiu com as investigações para avançar sobre outros integrantes da organização criminosa sob suspeita. A corporação também quer se debruçar os “indícios veementes” que encontrou de crime de corrupção passiva. A suspeita dos investigadores é que o grupo visava não só vantagens políticas, mas também econômicas, via corrupção passiva.