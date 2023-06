PF prende em Cumbica brasileiro que queria se juntar ao Estado Islâmico

Golpista que ameaçou ‘colapsar sistema’, presa há 5 meses, quer falar na CPMI

Ana Priscila Azevedo promete contar a “verdade” na CPMI do 8 de janeiro, caso seja convocada. Dona Fátima de Tubarão, que ameaçou ‘pegar o Xandão’, foi denunciada pela PGR e está na fila do julgamento do STF. Reportagem visual do ‘Estadão’ revelou a participação das duas na tentativa de golpe