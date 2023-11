PF prende dentro de avião em Guarulhos homem que chamou passageira de ‘chinesa dos infernos’

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, prendeu na manhã desta terça, 28, um passageiro que pretendia embarcar para o Amazonas, por causa de ofensas contra uma passageira chinesa. Segundo testemunhas, o homem chamou a mulher de ‘chinesa dos infernos’. O voo foi cancelado.

Cumbica (foto ilustrativa) Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Os agentes federais foram acionados pela companhia aérea na hora do embarque dos passageiros em voo com destino a Manaus. Segundo a denúncia um homem havia empurrado e ofendido uma mulher no momento em que ela se acomodava em seu assento.

A confusão foi presenciada por diversos passageiros, dois dos quais se prestaram a depor como testemunhas. Após cancelamento do voo, envolvidos e testemunhas foram conduzidos à delegacia da PF no aeroporto.

Com base nos depoimentos a PF instaurou inquérito para investigar o acusado com base na Lei do Racismo. As testemunhas confirmaram que ele empurrou a mulher e a chamou de ‘chinesa dos infernos’.

A PF informou que o preso será levado à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de ofensa à dignidade, previsto na Lei do Racismo.