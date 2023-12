PF prende em Foz narcotraficante do Primer Cartel Uruguayo

PF prendeu em Foz do Iguaçu narcotraficante do Primer Cartel Uruguayo Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal prendeu em um condomínio de Foz do Iguaçu um homem apontado como um dos maiores narcotraficantes do Uruguai. Ele estava foragido da Justiça uruguaia e seu nome consta da Difusão Vermelha da Interpol - índex dos mais procurados em todo o mundo -, sob acusação de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, o preso é irmão do homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas. Segundo a polícia do país vizinho, ambos integram o Primer Cartel Uruguayo, grupo de ‘forte poder financeiro’ que chegou a cooptar agentes da Interpol paraguaia.

A prisão ocorreu nesta terça-feira, 26, após a PF apurar que o foragido estava no Brasil para acompanhar o nascimento de seu filho, cuja mãe seria boliviana.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Coordenação Geral de Cooperação Policial da PF.

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Foto: Polícia Federal/Divulgação

Os investigadores apontam que o detido atuava como intermediário do irmão em viagens da Bolívia ao Paraguai para ‘garantir as transações ilícitas e os pagamentos necessários a organizações criminosas fornecedoras de drogas’.

Ele foi identificado na operação A Ultranza Py como peça-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa.