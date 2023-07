PF prende em São Paulo acusado de matar mulher e filha de três anos no Japão

A Polícia Federal em São Paulo prendeu na tarde desta sexta-feira, 14, Anderson Robson Barbosa, suspeito de matar a mulher e a filha de 3 anos em agosto de 2022, no Japão. Segundo a corporação, Barbosa teria fugido para o Brasil logo após o crime, mas foi localizado após cooperação internacional.

A PF ainda cumpriu também mandado de busca e apreensão no endereço de Anderson. As ordens foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

As suspeitas recaíram sobre o preso depois que Manami Aramaki, de 29 anos e a filha Lily foram encontradas mortas em um apartamento. A defesa do investigado rechaça as alegações.