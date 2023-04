PF prende islandês no Rio por lavagem de dinheiro do tráfico; veja imagens da operação

Apreensão realizada no bojo da Operação Match Point. Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira, 12, a Operação Match Point para prender preventivamente 33 investigados ligados a organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas. Entre os presos está um dos líderes da quadrilha - um cidadão islandês que mora no País, foi capturado no bairro de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro.

Agentes ainda cumprem 49 mandados de busca e apreensão em cidades de dez estados brasileiros. A Justiça Federal decretou o bloqueio de contas bancárias de 43 investigados e determinou a constrição de 57 imóveis, veículos e embarcações. O valor dos bens sequestrados pode superar o montante de R$ 150 milhões, diz a PF.

Segundo a corporação, a quadrilha na mira da Match Point era dividida em duas células, com ramificações em várias cidades do País, em especial nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Durante investigações que culminaram na ofensiva aberta nesta manhã, foram realizadas sete prisões em flagrante, com apreensão de 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk.

O líder da quadrilha preso no Rio de Janeiro já foi investigado pela Polícia Federal e pela polícia da Islândia.

Continua após a publicidade

Para a deflagração da Match Point na manhã desta quarta, 12, a PF efetuou cooperação internacional com a Itália, por meio da Interpol, e com a Islândia, em coordenação com os escritórios de ligação junto à Europol.

Veja todas as imagens da Operação