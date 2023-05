Imagem ilustrativa. Alianças sobre Bíblia. Foto: Pixabay/Reprodução

A Polícia Federal no Paraná prendeu na tarde desta quinta-feira, 18, um homem acusado de estupro de vulnerável em um cartório de registro civil do município de Ponta Grossa, onde o acusado estava prestes a se casar.

O noivo estava foragido havia mais de um ano.

Os agentes federais se deslocaram até o cartório e aguardaram a chegada dos noivos para fazer a prisão.

Segundo a PF, o homem foi localizado a partir do cruzamento da base de dados do INSS com outros registros dele.