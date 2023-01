PF prende quatro em operação sobre atos antidemocráticos em Rondônia

Operação Eleutéria investiga operação sobre atos antidemocráticos em Colorado do Oeste (RO).

A Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente quatro pessoas neste sábado, 17, em uma operação sobre atos antidemocráticos em Colorado do Oeste, cidade de 15 mil habitantes a 760 quilômetros de Porto Velho.

Os policiais também fizeram buscas em sete endereços e apreenderam mais de 500 munições de diferentes calibres e seis celulares.

"Todo o material arrecadado será posteriormente analisado pelos agentes federais, dando continuidade às investigações podendo outros envolvidos ser identificados, sobretudo, possíveis financiadores do grupo criminoso", diz um comunicado divulgado pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO), que também participa da investigação.

A operação, batizada de Eleutéria, foi autorizada pela Vara Criminal de Colorado do Oeste. A Justiça também determinou outras medidas cautelares, como a suspensão do direito ao porte e posse de arma de fogo dos investigados e o monitoramento de três pessoas com tornozeleira eletrônica.

A investigação foi aberta em novembro a partir de depoimentos de comerciantes, caminhoneiros e autônomos que disseram ter sido constrangidos por líderes das manifestações contra o resultado da eleição. Eles teriam sido obrigados a declarar apoio aos protestos, tiveram os caminhões retidos, foram obrigados a fechar lojas e impedidos de circular pelas estradas que dão acesso ao município.

Os investigados são empresários, produtores rurais e um policial militar da reserva.

"Foram identificados constrangimentos ilegais, coação no curso do processo contra servidores públicos, pessoas impedidas de trafegar (ir e vir) ou obrigadas a aderir ao movimento. Além disso, foram relatadas diversas situações de pessoas obrigadas a fechar o comércio como forma de apoio à manifestação e pessoas que não puderam abastecer seus veículos livremente, vez que o grupo impediu a passagem de caminhões tanques na cidade, assim como chegou a limitar a quantidade de combustível a ser abastecido por pessoa", informou o MP.

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, constrangimento ilegal, coação no curso do processo, crimes contra a relação de consumo e contra a atuação do Ministério Público. As penas somadas em caso de condenação podem chegar a 16 anos de reclusão.