PF suspeita de fraude de R$ 2 milhões em contrato da Secretaria de Saúde do Acre na pandemia

Os policiais fizeram buscas em seis endereços comerciais e residenciais ligados aos investigados em Manaus, Rio Branco e São Paulo.

O contrato foi assinado pelo ex-secretário Alysson Bestene (PP), candidato a vice-prefeito de Rio Branco na chapa de Tião Bocalom (PL). O Estadão busca contato com a defesa do ex-secretário.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, durante a investigação, entregou documentos solicitados pela PF, como notas de empenho, notas fiscais e o recibo de entrega dos equipamentos.

“Consciente da lisura e da responsabilidade com os recursos públicos e da necessidade urgente de salvar vidas durante a pandemia da covid-19, o governo do Estado reafirma seu compromisso com a sociedade acreana, bem como com a justiça, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários”, diz o texto.