PF suspeita de decisões ‘cruzadas’ de desembargadores de MS para favorecer filhos advogados

O desembargador também decidiu processos patrocinado pelos filhos do colega Vladmir Abreu. Da mesma forma, Vladmir Abreu julgou ações do escritório dos filhos de Sideni.

A PF suspeita que havia um pacto entre os desembargadores para emitir decisões que beneficiassem seus filhos “possivelmente de forma cruzada entre as famílias”.

“Diante da existência de decisões de tais desembargadores em processos nos quais atuou(aram) filho(s) do outro, entendemos haver indícios da existência de associação criminosa entre as citadas pessoas, no sentido de que as decisões dos referidos desembargadores beneficiem a atuação profissional de seus filhos advogados, possivelmente de forma cruzada entre as famílias, apontando que estes sejam seus operadores na venda de decisões”, afirma a Polícia Federal na representação que desencadeou a Operação Ultima Ratio.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirma que “os fatos ainda estão sob investigação, não havendo, por enquanto, qualquer juízo de culpa definitivo”.