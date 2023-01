Peritos da PF capturam digitais, materiais genéticos e 'pegadas' de vândalos no Supremo devastado

PF concluiu perícia no prédio do STF; Moraes visitou edifício para avaliar estragos.

A Polícia Federal (PF) concluiu nesta quarta-feira, 11, a perícia no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). O laudo descritivo com os resultados do trabalho deve ficar pronto em até 30 dias.

A perícia mobilizou 50 peritos e papiloscopistas da PF, que usaram drones e scanners em 3D. Os agentes coletaram digitais, materiais genéticos, pegadas e outros itens que podem ajudar a identificar e produzir provas contra os responsáveis pela invasão ao edifício.

O próximo passo da investigação é cruzar o material reunido pelos peritos com as informações das pessoas presas em flagrante depois dos atos golpistas.

Laudo da perícia deve ser entregue em cerca de 30 dias.

O trabalho no prédio do STF foi coordenado pelo perito Carlos Eduardo Palhares, que é chefe da área de perícias externas do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Palhares trabalhou em outros casos emblemáticos, como as quedas dos aviões da Air France, do ex-governador Eduardo Campos e do ministro do STF Teori Zavascki, o rompimento da barragem de Brumadinho e o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Com o fim da perícia, a equipe do Supremo Tribunal Federal vai começar o inventário para catalogar os estragos e calcular o prejuízo causado pelos vândalos.

O ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas, esteve mais cedo no prédio para avaliar os estragos. O plenário ficou destruído pela ação dos extremistas, que arrancaram cadeiras e até a porta do armário de togas de Moraes. Eles também quebraram e picharam vidraças.