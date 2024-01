PF vai investigar fraude da ‘filiação’ de Lula ao partido de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Foto: REUTERS/Adriano Machado

O Tribunal Superior Eleitoral acionou a Polícia Federal para que investigue suposta fraude na alteração da filiação partidária do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos sistemas da Corte eleitoral. A certidão do chefe do Executivo, pivô da apuração, indicava que ele teria se vinculado ao PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Corte eleitoral vê ‘claros indícios de falsidade ideológica’ no documento e anulou a alteração no cadastro de Lula.

De acordo com o TSE, a senha utilizada para a mudança pertence a Daniela Leite e Aguiar, advogada do PL. A palavra-passe foi ‘imediatamente cancelada’.

O TSE ressalta que não houve qualquer ataque ao Sistema de Filiação Partidária, tampouco falha na programação. “O que ocorreu foi o uso de credenciais válidas para o registro de uma nova filiação falsa”, indicou a Corte.

A alteração da filiação partidária só pode ser feita pelo partido responsável pela filiação, por meio de um representante da legenda com acesso ao Filia.

Ao se pronunciar sobre o caso, o PL reproduziu informações repassadas pela empresa que foi contratada pelo partido para gerenciar os dados inseridos no Filia. O texto narra que o fluxo de filiação é todo registrado no sistema do TSE, com informações e documentos auditáveis. Segundo a companhia, os lançamentos estão disponíveis para averiguação das autoridades.