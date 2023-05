PGR agora diz que big techs têm o dever de 'atuar com devida diligência e cuidado'

Procurador-geral da República 'ajusta' posicionamento às vésperas de julgamento no STF sobre a responsabilidade de plataformas sobre o conteúdo gerado por usuários. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Às vésperas de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República Augusto Aras 'ajustou' posicionamento em uma das ações que tratam da responsabilidade das plataformas de redes sociais sobre o conteúdo gerado por usuários. Agora, o chefe do Ministério Público Federal diz que as big techs tem o dever que atuar 'com a devida diligência e cuidado' para evitar a 'postagem de conteúdos falsos, fraudulentos, antidemocráticos ou violadores de direitos fundamentais, sobretudo quando realizados por contas desidentificadas.

O procurador-geral da República sustentou que as empresas não podem 'promover indevida censura ou controle prévio de manifestações lícitas e amparadas pela liberdade de expressão'. Por outro lado, considerou que, após uma pessoa que se sentir ofendida pedir a exclusão de informações supostamente 'inadequadas', apresentando as 'respectivas razões, a empresa pode ser responsabilizada por 'omissão'.

"Após prévia e expressa comunicação do ofendido, com as respectivas razões para a exclusão de dados inadequados, o provedor de aplicação de internet que mantiver conteúdo claramente ofensivo ou humilhante em relação à usuário ou a terceiro há de ser responsabilizado, independentemente de ordem judicial", opinou o chefe do MPF, em oposição a argumentos das big techs.

O posicionamento foi externado em uma das ações marcadas para serem discutidas pelo plenário do STF na quarta-feira, 17. O processo em questão gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que as plataformas só devem excluir dados após notificação judicial, sendo responsabilizadas em caso de descumprimento do despacho.

Antes, Aras chegou a defender o acolhimento de recurso apresentado pelas big techs, pelo reconhecimento da constitucionalidade do trecho do Marco Civil. A primeira avaliação do procurador foi a de que o texto não ofenderia a Constituição ao condicionar ao descumprimento de ordem judicial a responsabilização das plataformas.

Agora, o procurador-geral de Justiça defende a rejeição do recurso, argumentando que as plataformas não tem a obrigação de fazer 'controle prévio de manifestações amparadas pela liberdade de expressão', mas devem 'adotar comportamento vigilante e proativo, a fim de coibir a difusão de conteúdos inequivocamente ilícitos, além de atuar para facilitar a denunciação por parte de usuários e a apuração pelas autoridades competentes, sob pena de serem responsabilizados por omissão'.

"Essa postura, em especial, há de ser reforçada nas hipóteses que, em alguma medida, envolvem monetização ou contratação para facilitar a divulgação de informações entre o provedor e o terceiro que, eventualmente, se valha da plataforma para divulgação de conteúdos ilícitos ou sabidamente inverídicos. Isso porque, nessa dimensão, as obrigações de cuidado e de vigilância são imanentes ao próprio risco assumido pela atividade empresarial", argumentou Aras.