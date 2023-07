PGR exige que redes sociais informem se 244 denunciados do 8 de janeiro seguem Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República enviou um requerimento ao Supremo Tribunal Federal pedindo que o Tribunal solicite às plataformas de redes sociais esclarecimentos sobre possível conexão dos 244 denunciados pelos atos de 8 de janeiro com as redes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ofício, encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, 24, questiona se os acusados são ou eram seguidores do ex-presidente e se ‘repostaram as postagens realizadas por Jair Messias Bolsonaro que acaso tenham como temas fraude em eleição, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas e intervenção Militar’.

Grupos bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes no início de janeiro; PGR investiga ligação de acusados com ex-presidente Bolsonaro Foto: Wilton Junior/Estadão

O pedido, apresentado ao inquérito 4.921 (um dos abertos para investigar o ataque aos Três Poderes) é assinado pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos

Segundo a PGR, o ofício desta segunda-feira substitui o pedido apresentado no dia 17, no qual o subprocurador pediu que Meta, Youtube e TikTok entregassem lista de seguidores de Bolsonaro.

O MPF tinha pedido que as plataformas usadas pelo ex-presidente encaminhassem à Corte uma lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Bolsonaro, mas a nova requisição se restringe aos denunciados. O órgão indica que, como o total de seguidores dele está estimado entre 15 milhões e 30 milhões de pessoas, ‘a análise das informações requeridas demandaria tempo e esforços o que, neste momento, poderá comprometer a capacidade operacional de levantamento, de forma célere, dos dados solicitados, além do risco de comprometer o fluxo seguro para a transmissão das informações’.