PGR diz que Lula tem imunidade e não deve responder por queixa-crime de Bolsonaro

O procurador-geral da República Paulo Gonet defendeu neste sábado, 16, a rejeição da queixa-crime movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parecer foi enviado ao gabinete do ministro Luiz Fux, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda vai decidir se aceita ou não o pedido de Bolsonaro. Em seu parecer, o procurador-geral da República defendeu que a imunidade do presidente vale para o caso. A Constituição prevê que, enquanto estiver no cargo, o chefe do Executivo não pode responder por "atos estranhos ao exercício de suas funções". "As condutas narradas, por serem estranhas às suas funções, invocam a aplicação da imunidade constitucionalmente conferida ao Presidente da República e impedem a instauração da ação penal, enquanto não cessar o respectivo mandato. A manifestação é pela extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade", escreveu Gonet.

Lula associou Bolsonaro a mansão da família de Mauro Cid na Califórnia. Foto: Lula: André Dusek/Estadão | Bolsonaro: Gabriela Biló/Estadão

Queixa-crime

Bolsonaro diz ter sido vítima de injúria e difamação e pede que Lula seja condenado a se retratar.

O pedido tem como base declarações que associaram o ex-presidente a uma casa da família do tenente-coronel Mauro Cid nos Estados Unidos. O discurso foi feito por Lula em maio do ano passado, no evento de lançamento da Lei Paulo Gustavo, em Salvador.

“Nós vamos tentar provar a corrupção que houve neste País, para que o povo brasileiro saiba quem é que praticou corrução nesse País. Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa, uma casa de US$ 8 milhões do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente, uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem. Certamente, é para o paladino da discórdia, o paladino da ignorância, o paladino do negacionismo”, declarou o presidente na ocasião.

A defesa de Bolsonaro afirma que as acusações são “ilações sem qualquer lastro com a realidade”. Os advogados informam que a mansão na Califórnia pertence a Daniel Cid, irmão do tenente-coronel, e foi comprada por US$ 1,7 milhão.