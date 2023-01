PGR defende no Supremo abertura de créditos extraordinários para proteção dos Yanomami

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta quinta-feira, 26, a abertura de créditos extraordinários para garantir a retirada de garimpeiros ilegais das terras Yanomami.

Documento Leia a manifestação da PGR

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a PGR defendeu que a União seja notificada a disponibilizar 'recursos mínimos' para a operação.

A PGR afirma que o cenário é de 'desrespeitos sistemáticos e generalizados de direitos fundamentais' e que, nesse caso, o Poder Judiciário tem autoridade para impor a abertura de crédito a fim de fazer cumprir a decisão.

"A determinação de abertura de crédito extraordinário está em consonância com precedentes desta Corte Suprema e visa assegurar decisão judicial que dá efetividade ao direito fundamental à saúde e à vida do povo indígena Yanomami", diz um trecho da manifestação.

População Yanomami passa por crise humanitária. Foto: Urihi Associação Yanomami

O documento é assinado pela subprocuradora-geral da República Eliana Peres Torelly de Carvalho, que coordena a 6.ª Câmara de Coordenação e Revisão das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (MPF).

A alternativa já havia sido proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). A entidade acusou ao STF o 'descumprimento sistemático' das decisões tomadas pelo tribunal para proteger as terras e populações indígenas. Corre no Supremo, desde 2020, uma ação que discute a política do governo Jair Bolsonaro (PL) para os povos originários.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, disse que faltam recursos para a demarcação de terras e a desintrusão dos invasores. O orçamento de 2023 foi aprovado no ano passado, ainda na gestão bolsonarista.

Cabe agora ao ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo do STF, tomar uma decisão. A abertura de créditos extraordinários depende da aprovação de medida provisória e serve para cobrir despesas imprevisíveis e urgentes.