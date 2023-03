Pílula da felicidade...

Chrystina Barros. Foto: Divulgação

Ah...essa tal felicidade! Como a própria ONU trouxe no Relatório Anual de Felicidade de 2022, nunca se falou, estudou ou se publicou tanto sobre felicidade do que nos últimos 10 anos. A felicidade já é considerada a medida do progresso de uma nação e existem elementos para dar direção a políticas públicas que sejam efetivas para levar o bem-estar ao povo.

O tema não é novo. Passa pela filosofia a.C. as ciências do indivíduo e também da coletividade, como a psicologia e economia.

Não existe um aspecto apenas. Felicidade é uma experiência individual no saldo, do resultado do que se vive ao longo de um tempo. Ser alegre é viver um momento. Não existe alegria permanente da mesma forma que a tristeza sem fim adoece pessoas.

Viver achando que a felicidade é possível sem trabalho, sem dinheiro, de uma forma romântica ou pasteurizada como vendem as redes sociais é caminho certo para a frustração e a infelicidade.

Existem ainda aspectos biológicos importantes. Gozar de boa saúde requer boa alimentação, bons hábitos de sono, de exercício....e isso gera explosões químicas que trazem a sensação de se estar feliz.

Mas, se fosse apenas isso o que bastasse, haveria uma pílula de felicidade onde tomaríamos tantos comprimidos quantos fossem necessários para compensar nosso sedentarismo, maus hábitos alimentares e insônia.

Pessoas com doenças graves por vezes se percebem felizes... quando se encontram com suporte, amor e cuidado nos enfrentamentos das adversidades.

O mais longevo estudo sobre felicidade já realizado acompanhou homens de Boston ao longo de mais de 70 anos. De um lado, um grupo de estudantes "ricos" da célebre Harvard. Do outro, homens da periferia em sua maioria pobres, exatamente para se compreender a influência dos fatores sociais sobre a busca da felicidade. E, ao final, acompanhando anualmente a saúde e o autorrelato de cada participante ao longo de décadas, foram mais felizes os que viveram relacionamentos de maior afeto e qualidade.

Então, não é de se espantar que quem vive junto dos seus entes queridos, dos amores construídos na vida, de boas relações no dia a dia, supere melhor adversidades e se proclamem mais felizes do que os solitários.

Mas, sendo a felicidade um fenômeno do indivíduo como falamos no começo, qual será o mistério?

Por que não se pode ser feliz sozinho? Ou será possível?

Não existe fórmula mágica, roteiro que garanta felicidade.

O que fica é que precisamos de condições de vida, dignidade, trabalho, amor e a cada um, através da consciência de suas próprias emoções, pode haver sim a decisão de ser feliz diante de um fato ou optar por prolongar sofrimentos.

Praticar gentileza ajuda e muito. Olha aí um dos alimentos de bons relacionamentos.

E que lembremos do samba de Vinicius de Moraes e Baden Powell, ainda mais depois do carnaval.... é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe... mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza... senão não se faz um samba não!

Seja feliz... só por hoje!

Chrystina Barros, especialista em saúde e fundadora da Humaniz