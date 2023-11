Pix, internacionalização e ‘contas laranja’

Mariana Chaimovich e Thaís Zappelini Foto: Arquivo pessoal

Diversos veículos de comunicação noticiaram declaração do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, sobre a internacionalização do sistema de pagamento instantâneo brasileiro Pix e possibilidade de sua utilização em outros países. Segundo Campos Neto, “a internacionalização do Pix é um processo contínuo. Hoje, se for em Orlando já consegue comprar com Pix, se for no Uruguai e na Argentina consegue comprar com Pix”.

Apesar da fala do presidente do BC indicando a utilização remota do meio de pagamento entre contas do Brasil e do exterior, a utilização transnacional do Pix ainda não foi oficializada. Há algum tempo, o BC vem debatendo o Pix com autoridades de outros países, como ocorreu no workshop “Deep Dive Into Pix”, realizado no fim de 2022, promovido pelos Departamentos de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) e de Assuntos Internacionais (Derin) do BC.

Dentre os desafios para a internacionalização do Pix destaca-se a dificuldade na conexão de sistemas domésticos de pagamento instantâneo, além da problemática da regulamentação para operações transfronteiriças. O Relatório de Gestão do Pix, divulgado em setembro deste ano, trata do implemento de transações internacionais, ainda sem prazo determinado para entrar em funcionamento. A previsão é que isso ocorra dentro dos próximos dois anos. O Relatório ressalta a necessidade de serem constantemente avaliadas demandas de internalização de meios de pagamento e melhores práticas internacionais, que podem ser incorporadas, de forma adaptada, à realidade nacional.

A autoridade monetária brasileira foi recentemente questionada pelo governo argentino sobre a utilização do Pix como forma de integração entre os países. De acordo com o BC, o modelo está sendo estudado para abertura a outros BCs. Também, houve indagação a respeito do aumento de fraudes relacionadas ao Pix, que poderia ser potencializado com a abertura internacional.

Vale lembrar que, conforme dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os ataques de engenharia social aumentaram mais que 165% entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021. Além disso, entre abril e maio de 2022, as tentativas de golpes por meio do Pix aumentaram 350%, em comparação aos meses de fevereiro e março.

Estudo realizado neste ano pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) buscou levantar medidas de segurança adotadas por quatro bancos brasileiros para prevenir e reparar perdas causadas a consumidores vítimas do golpe conhecido como “mão fantasma”, ou “celular invadido”, aplicado por meio do Pix. O golpe consiste no acesso remoto de aparelho celular por agentes criminosos, que realizam transações de maneira remota acessando diretamente o aplicativo bancário da vítima, utilizando o Pix.

Continua após a publicidade

O Idec promoveu testes para avaliar a segurança dos aplicativos dos bancos e chegou à conclusão de que é possível que um app de fato bloqueie o acesso remoto à conta dos correntistas. Das instituições financeiras testadas, porém, apenas uma teve desempenho considerado satisfatório. Isso demonstra que, apesar de ser tecnicamente possível aprimorar os mecanismos de segurança, os bancos ainda apresentam vulnerabilidades em seus sistemas, permitindo a concretização de transações remotas e a transferência de valores via Pix.

Em junho último a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI para investigar e propor medidas corretivas de irregularidades no sistema Pix e clonagens de cartões de crédito e débito. A CPI também objetiva promover a defesa do consumidor, da segurança pública e o combate ao crime organizado.

O BC, por sua vez, lançou em 2021 uma campanha para fomentar a cultura de segurança digital entre usuários do meio de pagamento instantâneo. A campanha alertava os cidadãos para estratégias de engenharia social utilizadas por golpistas, divulgando conteúdos relativos aos principais golpes aplicados atualmente, medidas de segurança para evitá-los e procedimentos que devem ser adotados caso o usuário seja vítima.

Para o presidente do BC, o sistema de fraudes digitais hoje em dia se utiliza de contas de aluguel, ou das chamadas “contas laranja”, que se beneficiam de falhas na checagem de documentação para a abertura de contas bancárias com documentos falsos. Questões ainda pendentes de solução eficaz referem-se à rastreabilidade do dinheiro obtido por meios ilícitos, à identificação dos responsáveis e à implementação de um sistema de mapeamento e monitoramento desse tipo de crime, de modo a aprimorar o combate à lavagem de dinheiro.

Considerando a rapidez das operações via Pix, o tempo de resposta precisará ser igualmente célere e contar com a cooperação entre os países envolvidos, de modo a obstar novas formas de golpes, fraudes e engenharia social entre fronteiras. Nesse sentido, caso o sistema transnacional seja lançado, deverá contar com padrões de compliance adequados e boas práticas a serem cumpridas pelos participantes, bem como normas de cooperação internacional para a persecução de crimes financeiros.

*Mariana Chaimovich é advogada, legal advisor no ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário), doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP e mestra em Direito Internacional pela mesma instituição

*Thaís Zappelini é advogada, consultora de Relações Governamentais no ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário), pós-doutoranda no Lemann Center for Brazilian Studies (University of Illinois, Urbana-Champaign), doutora e mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)