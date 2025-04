PIXs do crime organizado e ‘cadastro’ de eleitores em ONG: por que vereadora de Teresina foi presa

Ao pedir a prisão preventiva da vereadora de Teresina Tatiana Medeiros (PSB), a Polícia Federal afirmou que ela se beneficiou de um esquema estruturado de compra de votos financiado pelo crime organizado. Segundo a PF, eleitores recebiam em média R$ 100 via PIX para votar na vereadora. As transferências aconteceram até o dia da eleição, aponta a investigação.

PUBLICIDADE Procurado, o advogado Edson Araújo, que representa a vereadora, afirmou que discorda da prisão. “A defesa entende que não há motivo para a prisão, os fatos que motivaram não são atuais, são de novembro do ano passado, a vereadora não apresenta qualquer perigo para a instrução do processo, ao contrário, sempre colaborou, não há qualquer indícios que ela pretendesse fugir e não há qualquer ameaça à ordem social ou econômica”, afirmou. O namorado da parlamentar, Alandilson Cardoso Passos, preso desde novembro de 2024 por suspeita de tráfico de drogas, é apontado com uma espécie de intermediário dos recursos ilícitos. Segundo a investigação, Alandilson manteve vínculos financeiros com um grande número de pessoas com “histórico prisional, registros de envolvimento com organizações criminosas e antecedentes no sistema penitenciário”.

Entre julho de 2023 e novembro de 2024, foram identificados 760 depósitos na conta dele, que somaram R$ 954.514,55, e 2.264 transações de saída de dinheiro, perfazendo um total de R$ 987.521,88.

“As operações analisadas caracterizam-se pela realização de transferências eletrônicas, saques em espécie, depósitos de origem não identificada e movimentações interbancárias sem justificativa plausível. Além disso, verificou-se um expressivo aumento na movimentação financeira de Alandilson, indicando possível crescimento patrimonial desprovido de lastro lícito”, aponta a investigação.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal reforçaram as suspeitas. Em uma das conversas, o namorado da vereadora calcula que gastou mais de R$ 1 milhão com a campanha dela. Em outro diálogo, afirma que “agora tem a vereadora na Câmara para ajudar”.

A PF também encontrou mensagens em que Alandilson exige que eleitores comprovem que votaram na vereadora. As pessoas eram cobradas a enviar fotografias do título eleitoral e da urna eletrônica e a identificar a roupa usada por Tatiana na foto exibida na urna.

Tatiana Medeiros (PSB) foi presa e afastada do cargo de vereadora de Teresina. Foto: Câmara Municipal de Teresina (CMT)

Famílias eram recrutadas por meio do Instituto Vamos Juntos, entidade formalmente registrada como organização cultural e sem fins eleitorais, mas que segundo a Polícia Federal foi usada para operar o suposto esquema. A ONG teria sido mobilizada para camuflar recursos recebidos do crime organizado.

“Destaca-se que a ficha de cadastro utilizada pelo Instituto continha campos específicos para preenchimento, incluindo dados do título eleitoral, zona e seção de votação do eleitor cadastrado. Há indícios de que lideranças do esquema receberam valores para repassá-los a eleitores em troca de votos”, observou o juiz Luís Henrique Moreira Rêgo, do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, na decisão que autorizou a prisão de vereadora.

O Instituto Vamos Juntos recebeu R$ 550 mil do governo do Piauí nos anos de 2023 e 2024. O dinheiro foi repassado com a justificativa de fomentar eventos culturais. O Estadão pediu manifestação do governo sobre os repasses.

PUBLICIDADE A mãe da vereadora, Maria Odélia de Aguiar Medeiros, e o padrasto, Stênio Ferreira Santos, também são investigados. Stênio é apontado como operador financeiro do suposto esquema. Segundo a PF, houve um “crescimento expressivo” do fluxo de dinheiro nas contas dele no ano da eleição. O padrasto movimentou R$ 915.583,20 em 2.075 operações de crédito e R$ 810.077,26 em 2.443 operações de débito no período investigado. Stênio foi afastado das funções que exercia na Secretaria Estadual de Saúde e na Assembleia Legislativa do Piauí. Em uma das conversas acessadas pela PF, datada de novembro de 2024, o padrasto afirma que está em uma uma agência bancária e que Alandilson, namorado da vereadora, “iria levar em espécie”. Em outro diálogo, na véspera da eleição, Tatiana envia à irmã, Bianca Medeiros, uma lista de nomes acompanhados de chaves PIX. Emanuelly Pinho de Melo, secretária do Instituto Vamos Juntos, também é alvo do inquérito. Áudios recuperados na investigação apontam que ela verificava se os eleitores cadastrados haviam votado e cortava benefícios daqueles que não apresentavam alguma confirmação de voto. Emanuelly foi nomeada para um cargo comissionado na Câmara dos Vereadores, o que segundo a PF “denota intenção de perpetuação de atos desvirtuados no âmbito do mandato”.

A Polícia Federal também apontou irregularidades na prestação das contas de campanha de Tatiana.

Ao mandar prender a vereadora, o juiz Luís Henrique Moreira Rêgo afirmou que ela mantém “estreita relação” com o crime organizado e que as suspeitas são de “extrema gravidade”. Tatiana também foi afastada do mandato e proibida de acessar o prédio da Câmara Municipal.

"A possível influência do crime organizado no mandato eletivo de uma vereadora, conjugada ao desvio de finalidade de uma ONG (mantida com verbas públicas) para a captação de eleitores e prática de crimes eleitorais, além do desvio de recursos públicos e da utilização de recursos de procedência ilícita para financiar a campanha da investigada, configura, se corroborada a hipótese, um cenário nefasto e de total afronta aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa", diz um trecho da decisão. O magistrado afirmou ainda que o panorama descortinado indica que os "investimentos" na campanha da vereadora poderiam se converter em "um canal de acesso para interesses velados do crime organizado no âmbito do Poder Público Municipal". Os crimes investigados são captação ilícita de sufrágio, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro.

