Planejamento e controle governamental -- duas faces das políticas públicas

O processo de planejamento de políticas públicas é bastante complexo e desafiador. Envolve ações que perpassam desde identificar os problemas a serem enfrentados, definir diretrizes, objetivos e metas, selecionar as melhores estratégias e monitorar a implementação das ações. Gerenciar de forma adequada todo esse ciclo é essencial para obtenção de bons resultados das ações governamentais.

Nos orçamentos públicos, os recursos devem ser alocados de forma eficiente e, para tanto, as atividades de controle e prevenção à corrupção tornam-se imprescindíveis para garantir que eles sejam utilizados no atendimento satisfatório às reais necessidades e expectativas da população, sem desperdícios, desvios ou benefícios indevidos a interesses específicos de indivíduos ou grupos. Planejamento e controle governamental podem ser vistos, portanto, como duas faces das políticas públicas - que se retroalimentam para subsidiar a escolha de soluções aos problemas públicos, para compreender os riscos a que as organizações estão expostas, assim como para propiciar a racionalização e simplificação de processos e promover melhores indicadores para avaliação da gestão. Em outros termos, as ações de controle auxiliam as organizações a reduzir ameaças ao seu planejamento, a partir de mapeamentos de riscos, análises de evidências e produção de relatórios de auditoria e fiscalização, para o subsídio de decisões estratégicas, dentre outras sinergias.

Para garantir que as políticas públicas sejam eficazes e eficientes, é fundamental que sejam implementadas medidas para o fortalecimento dos controles internos, prevenindo e combatendo a corrupção no curso das atividades de planejamento governamental, promovendo a transparência, a participação da sociedade, e a responsabilização de gestores públicos.

Importante destacar que o processo de planejamento governamental, quando bem conduzido, pode ser uma ferramenta para a gestão e prevenção à corrupção no setor público. O estabelecimento de metas e objetivos claros, a alocação dos recursos de forma eficiente e a mensuração adequada do desempenho das ações são tarefas que auxiliam as autoridades públicas a identificar melhorias e mitigar potenciais riscos de corrupção.

Todavia, para minimizar riscos de um planejamento inadequado ou de eventuais desvios - garantindo que as políticas públicas sejam eficazes e eficientes - destacam-se algumas estratégias que podem ser consideradas no processo de planejamento governamental:

Primeiro, é fundamental que o planejamento seja promovido com transparência, essencial para garantir que os cidadãos tenham acesso às informações sobre como as políticas públicas são produzidas e os recursos que nelas são investidos. Dessa forma, a sociedade pode monitorar com muito mais facilidade a atuação da gestão pública no cumprimento de seus compromissos - apontando eventuais inconsistências e desvios e ajudando a garantir que os recursos sejam alocados de forma eficiente. Uma das iniciativas mais desenvolvidas no Brasil em prol do tema são os portais da transparência - sites de acesso livre, nos quais os cidadãos podem encontrar informações sobre a aplicação de recursos públicos, além de assuntos diversos relacionados aos orçamentos e despesas públicas.

Em segundo lugar, o planejamento governamental deve primar pela participação social, buscando engajar a sociedade em todas as suas etapas. Ações de fomento à participação permitem que os cidadãos se envolvam ativamente nas tomadas de decisões que afetam suas vidas e de suas comunidades. Isso fornece subsídios para que as autoridades públicas levem em conta as necessidades e expectativas reais dos indivíduos, o que pode auxiliar na prevenção da corrupção com o exercício do controle social. Nesse ponto, destaca-se a prática do orçamento participativo como uma das mais exitosas iniciativas, buscando uma relação mais igualitária e horizontal nas discussões para alocação de recursos governamentais.

Além disso, é importante que haja uma coordenação eficaz entre os diferentes setores e órgãos que trabalham com ações de planejamento governamental. A falta de coordenação pode levar a sobreposições de funções, ao desperdício de recursos e à ineficiência na implementação das políticas. Um controle interno estruturado pode contribuir para a articulação institucional gerando informações acerca do acompanhamento dos resultados das políticas públicas e o cumprimento das metas estipuladas nos planejamentos governamentais.

Outra estratégia é o necessário fortalecimento da governança e dos sistemas de controle interno dentro dos órgãos de planejamento governamental. Isso inclui a promoção de boas práticas de governança, a promoção da ética e da integridade, o fortalecimento das instâncias de controle interno e o estabelecimento de mecanismos de responsabilização eficazes. Por exemplo, destacam-se as ações que a Controladoria-Geral da União (CGU) desenvolve como órgão central no Poder Executivo Federal, no sentido do aperfeiçoamento do planejamento federal, por exemplo, auxiliando o estabelecimento de rotinas das unidades de auditoria interna, corregedorias, ouvidorias públicas, integridade e transparência.

Em suma, estabelecer instrumentos tanto para o planejamento adequado das políticas públicas como para a prevenção à corrupção é um esforço contínuo que requer a colaboração de diversos atores - cidadãos, empresas e organizações da sociedade civil e, de forma essencial, dos gestores públicos envolvidos nas ações de planejamento e de controle governamental. As duas faces das políticas públicas - planejamento e controle, ao invés de antagônicas, se complementam para um melhor emprego dos meios disponíveis e podem se beneficiar mutuamente, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.

*Daniel Espínola, auditor da Controladoria-Geral da União, mestre em Governança e Desenvolvimento pela Escola Nacional de Administração Pública - Enap e membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude - OBEGEF

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Os artigos têm publicação periódica