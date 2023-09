Plano não pode negar custeio de remédio registrado na Anvisa, mesmo que prescrição seja off-label

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu, em 12/9, uma decisão de grande relevância no âmbito dos planos de saúde, estabelecendo um importante precedente relacionado à necessidade de custeio de medicamentos registrados na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por parte da operadora do Plano de Saúde, mesmo quando a prescrição médica é off-label.

Mariana Mastrogiovanni de Freitas Castro Foto: Arquivo pessoal

A prescrição off-label ocorre quando um médico recomenda o uso de um medicamento para um propósito não aprovado pela ANVISA, seja em uma dose diferente ou, ainda, para uma condição não prevista na bula – fato que não constitui impedimento ao seu fornecimento pelo plano de saúde.

Não é novidade que a negativa da cobertura do plano de saúde de tratamento ou medicamento não elencado no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) é considerada abusiva, na medida em que, além de prejudicar o consumidor, ainda o coloca em situação de extrema desvantagem, já que cabe ao médico, e não à operadora de saúde, eleger qual o melhor tratamento e qual o medicamento mais indicado para o paciente enfermo.

A jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que seja tratamento off-label, ou utilizado em caráter experimental.

O registro na ANVISA atesta a segurança e eficácia do medicamento em questão. Assim, o fato de a bula do medicamento não conter a indicação para a enfermidade que acomete o paciente não torna, por si só, o tratamento experimental, já que tal requisito não é exigido pela lei ou pela ANS.

Além da jurisprudência da Corte Superior, a decisão vai em concórdia com a Lei nº 2.033/2022, que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos ou medicamentos que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, cuja necessidade deve ser avaliada em casos individuais.

A decisão tem o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida de muitos pacientes que lutam contra as mais diversas doenças, dando-lhes acesso a tratamentos personalizados. No entanto, é importante observar que, por outro lado, a decisão pode trazer desafios adicionais relacionados ao fornecimento de medicamentos, ao passo que as operadoras de saúde podem vir a ofertar planos sem a ampla cobertura de fornecimento medicamentoso.

Em resumo, a decisão da Quarta Turma do STJ representa um avanço significativo na garantia do acesso a tratamentos médicos adequados para pacientes, mesmo quando as prescrições médicas são off-label, reforçando a responsabilidade das operadoras de planos de saúde em fornecerem o suporte necessário aos seus segurados quando se trata de tratamentos médicos essenciais.

*Mariana Mastrogiovanni de Freitas Castro é advogada da área Cível e Resolução de Conflitos da Innocenti Advogados