“Pobres Criaturas” é um filme belíssimo plasticamente, perturbador e perfeitamente desagradável em várias passagens. O diretor, com nome impronunciável, já fez outros filmes com essas características. Para quem não viu o filme, e acho que são muitos, vou fazer um resumo com um mínimo de spoilers, espero: um cientista/Frankenstein, Godwin Baxter, que coloca cabeça de cachorros em galinhas e faz experiências com órgãos humanos, resgata uma moça que havia se suicidado. Descobre que ela estava grávida, pega o Cérebro do bebê e coloca no corpo da moça que morreu. O primeiro ato do filme é bem marcado por esse fio condutor, de um bebê habitando o corpo de uma mulher adulta, com dificuldades de coordenação de movimentos e aquisição de linguagem, destruindo coisas e fazendo arte pelo castelo do cientista. Seu criador, que ela chama de pai, tem o rosto deformado e menciona várias vezes os experimentos sádicos que seu pai, também cientista, realizou em seu corpo. Seu nome é Godwin, e a menina/mulher o chama de God, um diminutivo e uma piada que, God (Deus em Inglês) representa essa divindade surgida no século dezenove: o Deus da Razão, da lógica científica, que pretende subjugar e intervir na Natureza sem pesar as consequências dessa intervenção. Um Frankenstein criado por um pai sádico cria uma pobre criatura, uma espécie de Frankenstein feminino que tenta proteger e controlar. Lógico que Bella não vai se deixar controlar. Nessa parte do filme, a mulher/criança começa a descobrir a própria sexualidade, manipulando e masturbando seus genitais em todos os lugares. Seu pai tenta controlar seus impulsos chamando um assistente, Max, para se casar com Bella. Mas a menina foge com um advogado cafajeste, Duncan e, com ele, vai conhecer o mundo e seu corpo.

O Deus da Razão e da Ciência separou o Cérebro do seu corpo. Esse Cérebro sem corpo carece de humanidade e compaixão. O sono da Razão produz seus monstros, como diria um quadro de Goya. O filme fala desses monstros e uma vítima frequente é o corpo da mulher. Bella Baxter vai viver uma jornada como de Ulisses, na Odisseia, para voltar para seu lar, e tomar posse do seu corpo e de sua alma. O homem cafajeste que a leva ao mundo acaba se perdendo diante de sua liberdade e a posse de seu corpo, seja transando, seja devorando pastéis de Santa Clara em Lisboa, seja chorando ao ver a pobreza em Alexandria. Ela tudo experimenta, tudo sente, tudo percorre com seus sentidos e seu entendimento.

Bella está fugindo de vários homens que tentam subjugá-la, seja com cuidados, sexo, poder, até amor, e escolhe ficar com um homem que consegue respeitar sua jornada, suas experiências mas, acima de tudo, a posse de seu próprio desejo.

Concordo com a Teca: a mulher não precisa da autorização de ninguém para achar seu caminho, e a recuperação do próprio corpo é fetichizada e colada com uma ideia masculina de liberdade, que é dar para quem ela quiser. É claro que estou exagerando, para situar a crítica. Acho o filme muito legal, inclusive, por levantar essa e muitas questões, mais ou menos profundas. Bella Baxter faz um percurso longo de descoberta de si e de seu destino, num círculo perfeito até descobrir a causa do suicídio de sua mãe e vencer, mais uma vez, a opressão que ela não conseguira vencer.