Pode gravar a polícia (1)

A segurança pública -- diz a Constituição federal --, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos [...].[2] Todos -- e atente-se, no ponto, para o pronome indefinido 'todos'--, portanto, têm responsabilidade pela segurança pública. Isso vem -- é bom lembrar -- desde o preâmbulo constitucional, a revelar que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.[3] O caput do art. 5º, CF, repete o vocábulo 'segurança', ao estabelecer que:

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes [...].[4]

Os órgãos de segurança pública -- pertencentes à administração pública direta -- têm de obedecer, no mínimo, dentre outros, por exemplo, aos postulados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência[5].

Por conta disso, qualquer pessoa pode -- ou melhor, tem o poder/dever, constitucionalmente garantido e imposto por normas claríssimas, emanadas do Poder Constituinte Originário --, de gravar em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, a atividade policial.

Merece destaque, no particular, que nenhum agente estatal -- autoridade ou não[6] -- pode censurar, impedir e ou proibir o cidadão de gravar a atividade policial.

Muitíssimo menos, pode, decerto, o agente estatal -- autoridade ou não, insista-se --, sempre e quando estiver sendo filmado, tentar retirar, ou retirar, do cidadão, o telefone celular ou a filmadora.

Se o fizer, comete, em tese, a infração penal a que se refere o art. 33, Lei 13.869/2019:

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

Extrai-se, ademais, do postulado do Estado Democrático de Direito -- ou da República em sentido estrito, se se preferir --, fundado nos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana[7], que todo e qualquer ato estatal tem de estar provido -- e provido farta e fortissimamente --, dos necessários e maiores coeficientes de racionalidade, de razoabilidade e de proporcionalidade.

A isso tudo se soma, ademais, no ponto, que, a teor da Teoria dos Poderes Implícitos -- Inherents Powers Theory[8] -- quem pode o mais pode, por óbvio, jurídica e logicamente, o menos:

A concessão dos fins importa a concessão dos meios.[9]

Assim, se se pode gravar uma audiência judicial[10] -- uma audiência de instrução e julgamento civil ou criminal --, solenidade cercada de ritos e garantias legais, pode-se o menos; ou seja, gravar qualquer ato extrajudicial -- aí incluído, certamente, todo e qualquer ato relativo à atividade policial, como, por exemplo, os atos de policiamento ostensivo, de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, dentre outros.

Essa filmagem -- que produz, nos campos penal e processual penal, prova lícita, válida e eficaz -- materializa e robustece, no mundo da vida, os valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

Além disso,o registro, em imagem e em áudio, protege e valoriza os policiais exemplares que cumprem, rigorosamente, os preceitos deontológicos de tratam as respectivas leis de regência.

Vale mencionar a norma consubstanciada no art. 245, § 7º, CPP:

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.[11]

A prova do consentimento do morador[12] -- que, como bem se sabe, nunca se presume[13] -- cabe com absoluta exclusividade ao Estado. No STF -- RE 603616, Tema 280:

Tese

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' -- Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil -- Seccional do Rio Grande do Sul

