Poder verde-oliva

No jargão popular: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pazuello, o General, falou a frase quando foi desautorizado pelo ex-Presidente Bolsonaro a comprar a vacina CoronaVac. A hierarquia e a disciplina constituem base institucional do militar das Forças Armadas. Mauro Cid, Tenente Coronel e ex-assessor de ordens de Bolsonaro, preso aquartelado, diante de decisão do Ministro Alexandre de Moraes - STF, por suposta implicação do militar em esquema de falsificação de dados de cartões de vacinação da Covid-19 e, adiante, investigado também por suspeitas de contribuir com os ataques do 8/1 e o plano de desvio e comércio das joias sauditas, já ao depor na CPI do 8/1, silenciou-se fardado. Oliva, a cor da farda, falou por si. Quiçá por patente abandono do homem e farda pelo antigo superior hierárquico. Mas, quem sabe, visando também sinalizar que como assessor de Bolsonaro cumpriu ordens. No tocante às investigações, o advogado atual de Cid informou em recente entrevista à imprensa que o cliente se trata de militar e cumpria ordens do chefe.

O Código Penal e o Militar afirmam que não há crime quando o agente público/militar pratica um fato no estrito cumprimento do dever legal. Vale dizer, em vista de atribuições funcionais, o subordinado está por lei autorizado a vilipendiar um bem jurídico por conta da ordem recebida de superior hierárquico. Assim, a estratégia de defesa indica que a prerrogativa venta a favor de Cid. A ideia de cumprimento de ordens foi defendida no Tribunal de Nuremberg, no histórico julgamento de crimes de guerra praticados por militares nazistas, em razão das atrocidades humanas cometidas contra o povo judeu. Eichamann, Tenente-Coronel, de Hitler, admitiu culpa por ter sido só obediente ao Estado Alemão. Não vingou.

No Brasil, a permissão legal de agir através do comando de um superior hierárquico cuja ordem acaba por sacrificar um bem jurídico em nome de outro depende da percepção que o subordinado capta sobre a evidência ou não da ilegalidade que recaí sobre a ordem imposta a ele. Caso para o subordinado a ilegalidade seja latente a ordem não deve ser cumprida. Já não sendo cristalina a ilegalidade, fica obrigado o subordinado a cumprir a ordem do superior, mas respondendo por eventual crime só o superior. Porém, o Código Militar diz mais. Que não cumprir a ordem de um superior incorre no crime de recusa de obediência. Daí, vez ou outra, a Justiça Militar analisa fatos com base na Teoria de Baioneta ou Obediência Cega.

Tal teorização agasalha de forma mais confortável o cumprir da ordem pelo subordinado, militar. Exceto, ordem manifestamente criminosa. Quanto à Cid, ainda que militarizado, ocupou cargo no Poder Executivo, sem atribuições militares. Embora subordinado do Comandante Supremo das Forças Armadas, Chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. Logo, sem atribuições militares, não há forte no crime de recusa de obediência do Código Militar para justificar ordens cumpridas. Resta, talvez, socorro na permissão legal do Código Penal, a qual para sua válida fica sujeita à aferição da real percepção e conhecimento do agente sobre supostas ilegalidades que existiram ou não em decorrência de ordens recebidas e cumpridas como fiel subordinado.

*Rodrigo de Abreu Sodré Sampaio Gouveia, advogado. Especialista em Direito Penal Econômico pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas