Pois é, algumas coisinhas novas

Cassio Grinberg. Foto: DIVULGAÇÃO

Voltei, nesta semana, de uma imersão nos Estados Unidos, onde estudei e documentei muitas práticas de estratégias de marcas inovadoras -- com foco em me capacitar para transmitir essas práticas na criação de estratégias para meus clientes.

E também com foco no lançamento de meu novo livro, o Desinvente, previsto para maio.

Abaixo, os principais pontos que observei:

1) Atenção a comunidades: prática que ganhou corpo durante a pandemia, mas que se acelerou ainda mais após. O Publix, durante a pandemia, doou quantidades imensas de comida e estimulou que clientes fizessem o mesmo, inclusive aumentando a informação de calorias em seus produtos para que as pessoas soubessem o quanto de alimentação estavam proporcionando a quem precisava. Bonito de ver.

2) Preocupação com público interno: a Cheesecake Factory, durante a pandemia, manteve o salário de 3.000 gerentes, que a ajudaram a implementar táticas de pick-up order.

3) Preocupação com problemas reais: a Walmart, uma empresa cada vez mais tecnológica, investe pesado na batalha contra o tráfico humano, um problema em regiões específicas como a Flórida.

Continua após a publicidade

4) Apoio à produção local: o Whole Foods acelerou a estratégia de apoiar produtores locais, muito prejudicados na pandemia.

5) Bancos a favor da economia: ao contrário dos nossos 13,75% ao ano, o juro (alto para os padrões locais) lá está em 4,75%. Ou seja, se tiver um emprego, você pode financiar um carro e uma casa. O mais surpreendente: os bancos não repassaram todo esse juro para os clientes.

6) Marcas se somando: fomos, no começo de fevereiro, impactados pela união das marcas Tiffany&Co e Nike para a criação de um tênis e algumas joias. Mas essa prática de co-branding é cada vez mais comum: Disney e Lego, Adidas e Gucci, Gucci e The North Face, Home Depot e Milwaukee...

7) Marcas próprias: os supermercados americanos estão investindo muito mais em marca própria. Publix, por exemplo, não olha apenas para o concorrente: faz benchmarking com Gap e Pottery Barn, tem um design e cores incríveis em sua marca própria, presença em muito SKUs, e elas representam 20% do faturamento.

8) Automatização: você consegue comprar tudo sozinho em máquinas espalhadas por todo o lugar, desde botijão de gás até remédios que não precisem de receita. A IA já começa a ajudar no desenho de quantidades e mix.

9) Hospitalidade: nos aeroportos americanos tem uns Basset hounds que cheiram as malas das pessoas em busca do que não deveriam trazer. Eles são identificados com "do not pet", ou seja, proibido fazer carinho etc, mesmo que queiramos bastante. Então com criatividade alguns aeroportos criaram os "pow pilots", cachorrinhos "you can pet", ou seja: livre para amassar!

10) Falando em criatividade: o comercial que roubou a cena no Super Bowl foi o da T Mobile com Bradley Cooper e a mãe dele, ele de camiseta rosa e a mãe dizendo: você parece uma menina. Ele responde: mãe, fui nominado para 9 awards. Ela: mas não ganhou nenhum! E roubou a cena a Rihanna anunciando a gravidez no show de intervalo (também muito esperado).

Continua após a publicidade

Pois é, como diz o novo comercial da Apple Watch, algumas coisinhas novas...

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda - como se abrir para o novo pode nos levar mais longe