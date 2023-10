Polarização não é novidade

A polarização na política partidária não é exatamente novidade no Brasil. A novidade é a intensa utilização das redes sociais, que intensificam o tom das mensagens e se propagam com rapidez insólita. Mas na década de vinte, quando era Presidente de São Paulo o famoso Washington Luís Pereira de Souza, seu colega em Minas era Arthur Bernardes. Este despontou como candidato à Presidência da República, assim como Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca.

José Renato Nalini Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O Presidente da República, Epitácio Pessoa, pretendia ser neutro na disputa. Washington Luís encarregou Carlos de Campos, líder da bancada paulista na Câmara Federal, de levar a Epitácio a simpatia paulista pelo candidato Arthur Bernardes.

Já existiam fakenews àquela época. O “Correio da Manhã” publica em 9.11.1921, o teor de uma carta atribuída a Arthur Bernardes: “Amigo Raul Soares. Saudações afetuosas. Estou informado do ridículo e acintoso banquete dado pelo Hermes, esse sargentão sem compostura, aos seus apaniguados, e de tudo que nessa orgia se passou. Espero que use toda a energia, de acordo com as minhas últimas instruções, pois esse canalha precisa de uma reprimenda para entrar na disciplina. Veja se o Epitácio mostra agora sua apregoada energia, punindo severamente esses ousados, prendendo os que saíram da disciplina e removendo para bem longe esses generais anarquizadores. Se o Epitácio, com medo, não atender, use de diplomacia que depois de meu conhecimento ajustaremos contas. A situação não admite contemporização. Os que forem venais, que é quase a totalidade, compre-os com todos os seus bordados e galões. Abraços do Arthur Bernardes”.

À evidência, a carta era falsa. Os autores eram Oldemar Lacerda e Jacinto Guimarães, que confessaram a autoria. Mas os ânimos continuavam exaltados. As Forças Armadas queriam na presidência o Marechal Hermes, nem que fosse à força.

Dias antes das eleições, o Presidente envia a todos os governadores um telegrama, como segue: “Estou certo de que Vossa Excelência, cioso de nossos créditos de nação civilizada, tomará com pontualidade e decisão, as medidas que estiverem ao seu alcance, a fim de que a próxima eleição presidencial nesse Estado corra para todos, amigos e adversários, com a maior segurança e liberdade. Releve-me, todavia, que solicite a sua atenção para a exaltação cada dia mais intensa dos partidários de um e outro candidato, e peço, encarecidamente, a Vossa Excelência, que redobre de cuidados e esforços no sentido de evitar que o pleito, de tão alta significação para o País, possa o exercício do direito de voto ser de qualquer modo desvirtuado. É um caso que envolve a lisura política e a educação moral do Estado e de suas autoridades. Saudações cordiais. Epitácio Pessoa”.

As eleições transcorreram em ordem. A apuração mostrou que Arthur Bernardes tivera vantagem de quase 150 mil votos sobre o Marechal Hermes. Inconformados com a derrota, Hermes e Nilo Peçanha alegaram fraude eleitoral e solicitaram a Antônio Azeredo, presidente do Congresso Nacional, a formação de um Tribunal de Honra para que fossem examinadas as eleições, tidas como irregulares e se anulasse o pleito.

Epitácio Pessoa não concordou com isso, alicerçando-se na Constituição da República. Hermes, para descarregar o seu desagravo perante o governo, envia em 29 de junho à oficialidade da guarnição federal de Recife o seguinte telegrama: “Nesta data telegrafei ao Comandante da Região nestes termos: o Clube Militar está contristado pela situação angustiosa em que se encontra o Estado de Pernambuco, narrada por fontes insuspeitas, que dão ao nosso glorioso Exército a odiosa posição de algoz do povo pernambucano. Venho fraternalmente lembrar-vos que mediteis nos termos dos artigos 6 e 14 da Constituição, para isentardes o vosso nome e o da nobre classe a que pertencemos, da maldição de nossos patrícios. O apelo que era dirigido ao nosso ilustre consócio é para satisfazer a instantes pedidos de camaradas nossos daí, no sentido de apoiá-los nessa crítica emergência em que se procura desviar a força armada do seu alto destino. Confiando no vosso patriotismo e zelo pela perpetuidade do amor ao Exército e ao povo de nossa terra, vos falo neste grande momento. Não esqueçais que as situações políticas passam e o Exército fica. Saudações. Marechal Hermes”.

Foi este conteúdo que rendeu ao Marechal Hermes sua prisão e o fechamento do Clube Militar. O que sucedeu em seguida foi uma tragédia para São Paulo, que – a rigor - nada tinha a ver com isso.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras