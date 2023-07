Polícia de São Paulo flagra caminhoneiro com 2 mil tijolos de maconha na marginal Pinheiros; assista

Polícia de São Paulo flagra caminhoneiro com 2 mil tijolos de maconha na marginal Pinheiros Foto: Polícia Civil de S

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem de 50 anos que transportava mais de 2 mil tijolos de maconha na tarde deste domingo, 2, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Mais de uma tonelada e meia da droga estava escondidas em um carregamento de toras de madeira. A abordagem aconteceu no km 11 da via expressa da Marginal, na altura do bairro Jardim Panorama, zona oeste da capital paulista.

O caminhão do suspeito entrou no radar dos policiais do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) após ter se envolvido em um acidente nas proximidades da praça de pedágio em Osasco. Agentes da 4° Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) solicitaram apoio de outras equipes para realizar a abordagem.

Alguns quilômetros depois, o motorista recebeu ordem de parada. Ele desceu do veículo para conversar com os policiais e, depois de tentar fugir a pé, foi detido. O homem não apresentou o documento fiscal das toras de madeira e não informou o destino dos 2.124 tijolos de maconha encontrados dentro do compartimento de carga. O suspeito foi encaminhado à Justiça por tráfico de drogas.

O caso foi registrado na 4° Delegacia da Dise e o material apreendido foi encaminhado para perícia. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, as investigações prosseguem.