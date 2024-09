Polícia investiga homem que tentou matar ex com chumbinho e colar boca da mulher com Super Bonder

Ao ouvir a queixa da ex-mulher, o homem teria dito que colocou chumbinho no copo e que ela morreria. Na sequência, o homem tentou colar a boca da vítima com super bonder. No entanto, ela conseguiu se desvencilhar e o produto caiu nos olhos do filho do casal.

Mãe e filho foram socorridos ao Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Sapopemba por vizinhos que chamaram Uber. Eles estão fora de perigo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o chumbinho é um produto clandestino e “não deve ser utilizado sob nenhuma circunstância”

Ainda segundo publicação da Anvisa, a venda do produto ilegal é feita por “quadrilhas de contraventores, que adquirem o produto de forma criminosa (através de roubo de carga, contrabando a partir de países vizinhos ao Brasil ou desvio das lavouras), fracionam e/ou diluem e revendem no comércio informal. Algumas casas agrícolas irresponsáveis também comercializam ‘às escondidas’ este veneno, agindo igualmente de forma clandestina”.