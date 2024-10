Policiais se passaram por pastores para flagrar compra de votos a David Almeida em centro religioso

Os policiais federais chegaram no início da manhã no centro de convenções da igreja, no bairro Monte das Oliveiras, e fizeram campana no local. Depois, se passaram por pastores para entrar no evento. Os agentes só se identificaram após flagrarem a distribuição de envelopes com dinheiro vivo.

Os pagamentos ocorriam em uma sala de reuniões com acesso controlado. No local, também havia uma lista de fiéis que teriam recebido dinheiro para votar em David Almeida, que conseguiu se reeleger. A PF apreendeu R$ 21 mil.

A reunião extraordinária foi convocada por meio de um grupo no WhatsApp. “Convocamos todos os ministros credenciados que votam em Manaus”, dizia o texto compartilhado no aplicativo de mensagens.

Foram presos os pastores Flaviano Paes Negreiros e Werter Monteiro Oliveira. Eles foram ouvidos na superintendência da PF no Amazonas e poderão pagar fiança para responder ao processo em liberdade.