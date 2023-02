Poluição e desastres no processo eleitoral

Rafael Moreira Mota. Foto: DIVULGAÇÃO

Algumas externalidades são difíceis de ser calculadas e, consequentemente, a apuração e a reparação dos eventuais prejuízos por elas causados se tornam árdua missão. No mundo econômico, uma das externalidades prementes é a poluição ambiental, cujos custos a nosso modo de vida já são percebidos, mas ainda é difícil saber qual a sua verdadeira extensão. Como mitigar a poluição? Considerar-se-á o tempo que perdurará a agressão ao ambiente etc? Em meio a essas dúvidas, algumas iniciativas têm sido tomadas pelas autoridades, como, por exemplo, o Projeto de Lei n. 528/21, que pretende regulamentar a compra e venda do crédito de carbono na Política Nacional de Mudança do Clima.

Com efeitos também graves, no entanto mais imediatos do que a poluição rotineira, há infelizmente também os desastres ambientais. Triste memória exsurge, por exemplo, dos episódios de Chernobil (1986), Mariana (2015) e Brumadinho (2019), que, pela gravidade e descaso dos poluidores, exigiram medidas corretivas mais pesadas. Desastres têm impacto por gerações e reverberam para outras localidades, cidades, estados e até mesmo países. Neste sentido, as autoridades, como o Poder Judiciário, quando provocado, agem com firmeza através de multas e penas severas.

O exemplo do meio ambiente pode servir ao meio político, mais precisamente ao direito eleitoral. No Brasil, a poluição no processo democrático é combatida com uma série de consequências. Há as penalidades previstas nas representações fundadas na Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), que vão da aplicação de multas até mesmo a cassação do mandato. No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 64/90 (Lei da Inelegibilidade) prevê as ações de investigações judiciais eleitorais (AIJE) que buscam apurar o abuso de poder econômico e político, que caso constatado, pode extirpar o malfeitor do cargo e lhe proibir de participar da corrida política por até oito anos.

Cite-se que em relação à eleição presidencial de 2022 há mais de uma dezena de AIJEs em trâmite ainda no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem contar as centenas de representações por propaganda irregular já julgadas. Ou seja, a externalidade que torna o processo eleitoral contaminado é combatida com ferramentas conhecidas, havendo um caminho certo àqueles que poluem o processo eleitoral.

Resta refletir sobre qual penalidade deveria se submeter aquele que causa, ou tenta causar, um desastre ao processo eleitoral. Questiona-se: a penalidade deve ser agravada? E o que incita o errado e banaliza o mal? E o que se silencia frente a seus deveres institucionais? E aquele que propaga o ódio político por gerações? Há permissivos legais ou constitucionais a serem aplicados? Quais? Em breve, as respostas devem ser dadas pelas instituições para que a democracia respire ar mais límpido.

Espera-se, porém, que a poluição, ambiental ou eleitoral, seja rigorosamente reprimida. Quanto aos desastres - políticos ou ambientais - clama-se que não mais aconteçam e que os seus causadores sejam responsabilizados, para que as hecatombes de destruição não se tornem rotineiras e toleráveis. O meio ambiente e o meio político saudáveis agradecem.

*Rafael Moreira Mota, advogado sócio do escritório Mota Kalume Advogados