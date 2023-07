Por acidente

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Uma contadora de casos, que logo viram histórias. Repórter experiente, ela busca a notícia onde estiver.

Mas o que atiça a morena de sotaque baiano não sai no jornal. Ela curte mesmo são casos de gente, do dia a dia.

Ter detalhes é a marca de suas tramas mirabolantes. Rita, esse é nome dela, não se aperta. Se não tem novidade, inventa.

Um amigo da jornalista, o Jurandir, se assustou numa madrugada dessas. Rita quase gritava ao telefone. Nem deu tempo de ele ver as horas.

Rita saía da balada quando viu o acidente.

Jurandir oferece ajuda e ela pede para não ser interrompida - é a cara da Rita, ele pensa e começa a despertar

- O SAMU chegou. O Super-Homem está na maca. A Mulher-Maravilha parece tonta e Batman tem um corte no supercílio, nada grave.

- Não tô entendendo. Isso é um trote?

- Deixa eu continuar

Jurandir acende a luz. São quatro e meia da manhã. Rita descarregas os detalhes, os tais detalhes.

- O carro dos super-heróis bateu no caminhão de lixo. Estava a vinte metros e vi quando os dois lixeiros foram socorrer as vítimas. Por causa do vidro escuro, não dava pra ver quem estava lá dentro. Quando a porta se abriu e apareceu um Super-Homem de um metro e oitenta com aquela capa, eles quase desmaiaram. Aí, surgem a Mulher-Maravilha e o Batman. Os garis esfregavam os olhos.

Rita se empolga.

- A Mulher-Maravilha pediu meu celular e ligou pra família.

- Rita, não brinca. É mesmo verdade? Super-Heróis? A essa hora da madrugada?

- Jurandir, se toca. Eles saíam de uma festa à fantasia. Se você não acredita, vou desligar!

- Não, agora não. Quero saber de tudo.

- Ih, chegaram o Homem-Aranha e o Zorro. Uau, que heróis!

- Posso ir até aí? Jurandir pergunta enquanto veste a calça e amarra o tênis com o celular no viva-voz.

- Vem. Ah, meu Deus.

- O que foi?

- A mãe da Mulher-Maravilha saiu agora de um táxi. Veste pijama de bolinhas, pantufas e está em choque. Não entende como a filha se despediu de camiseta e jeans e agora está com essa roupa.

Jurandir liga o carro. O acidente é a 5 quilômetros.

- A polícia tá na área.

Mais detalhes.

- Quatro soldados, um cabo e uma sargento., a Mirian. Ela me contou que vai dividir a equipe. Metade presta socorro, metade vai averiguar essa história de festa à fantasia.

- Como assim?

- Ela acha que tem droga no meio.

Jurandir avança pela cidade deserta e não consegue deixar de rir dos devaneios da amiga sonhadora e aventureira.

- Vem logo. Não vai dar tempo.

- Dois minutos.

- Corre.

O asfalto brilha com a chuva fina.

Ele segue alerta e surpreso. Não encontra a polícia e muito menos ambulância. Nenhum sinal de super-heróis. Silêncio total.

Embaixo do viaduto uma luz cintilante reflete na pista. É o pisca alerta do carro de Rita. Jurandir estaciona. Entra no carro da amiga, que ouve Marina Lima.

- Avisei que não ia dar tempo.

- Pô, isso não é brincadeira.

- Na real? Se eu fosse a Mulher-Maravilha, te levava agora para suíte de um hotel 5 estrelas.

Jurandir fecha os olhos. Rita acelera.

É segunda-feira. Primeiro de abril de 2019.

Essa crônica, publicada em 2010 no livro Ponte Aérea, foi reeditada pelo autor

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter