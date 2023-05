Por favor, só um minutinho

Luis Cosme Pinto. Foto: Arquivo pessoal

Escaldante, tórrido, de fritar ovo no asfalto...o calor de Bangu derrete até os mais fortes, porém, nunca desanimou os gênios da bola. Zizinho, Zózimo, Aladim e Paulo Borges encharcavam as camisas vermelhas e brancas sem reclamar, enquanto sapecavam goleadas no gramado fervente do estádio de Moça Bonita.

O calorento e caloroso bairro carioca já foi endereço de um dos melhores times do Brasil. O Bangu, com sua seleção de craques, conquistou importantes títulos nos anos 1960.

Entre tantas estrelas, Fidélis foi o melhor lateral direito, disputou Copa do Mundo e também levantou taças preciosas no Vasco. Forte, ótimo marcador, ganhou o apelido de Touro Sentado.

Se o campeão ainda estivesse vivo teria 79 anos, idade parecida com a de um xará paulistano. Seu Fidélis não é touro mas passa o dia sentado sobre dois caixotes de madeira. Se protege do calor do outono sob a marquise de um supermercado. Trabalha distribuindo panfletos de uma loja que compra ouro, prata e joias quebradas; também canetas, relógios dourados...

"Fica ao lado do chaveiro. Paga à vista." Explica aos interessados.

Fidélis levanta o boné vermelho e acompanha o esforço dos colegas. Raul, motorista desempregado, oferece delícias mineiras em seus folhetos.

- Vaca Atolada em promoção, 21,90. Suco incluído.

Meio dia e outros sabores se anunciam em papéis coloridos. Rodízio Japonês, Churrasco Grego, Cantina Italiana, Cozinha Árabe, Virado à Paulista. É a volta ao mundo em apenas uma rua aqui da Vila Buarque.

Moças e rapazes convidam quem passa.

"Por favor, um minutinho. Com o folheto tem desconto de 10%."

"20 reais e come à vontade."

"Paga com PIX."

A simpatia de bom vendedor está lá, mas a maioria nem pega o "bilhete premiado" e quando aceita não lê.

Os folhetos alertam: não jogue o papel na via pública. O aviso é inútil, afinal eles não leem.

O dilema está lá: você aceita e ajuda o trabalhador, que depende da quantidade de panfletos distribuídos? Ou recusa a propaganda que pode agredir à natureza.

O papel jogado na rua vai pro rio, do rio pro mar; do mar pro peixe; do peixe volta pra gente. E aí? Óticas, farmácias, açougues têm outra prioridade e apostam no corpo a corpo. O cartaz na vitrine convoca: "VAGA PARA DIVULGADOR EXTERNO".

A recepcionista explica que a preferência é de quem mora perto e topa rodar pelo bairro.

- E o salário?

- Sigilo. Quer fazer a ficha?

Me despeço curioso. No fim da rua, o folheto em preto e branco chama pra rezar. É a palavra de Deus a partir das seis da tarde.

Numa linda crônica, chamada Paulista e publicada no livro Perambule, Fabricio Corsaletti, passeia com o leitor pela avenida e observa seus trabalhadores: artistas, executivos, camelôs, entregadores e também os "distribuidores de folhetos que ninguém lê."

Antes do fim, uma notícia importante. A vaga do Divulgador Externo foi ocupada. Amanda, 26 anos, tem um sorriso feliz, que distribui junto com os folhetos da clínica dentária.

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter