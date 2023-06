Por que Bolsonaro deve pagar sozinho por atentar contra a democracia?

Jair Bolsonaro. Foto: Felipe Rau/Estadão

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou, na última quinta-feira, dia 22/06/2023, o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) contra o ex-Presidente Jair Bolsonaro e seu candidato a Vice-Presidente, Walter Braga Netto. No direito eleitoral, a AIJE pode ensejar a punição do candidato, em virtude de uso indevido dos meios de comunicação ou de abuso de poder econômico ou de poder político, sempre que realizado em benefício de candidato ou de partido político (artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990).

Como bem apontou o ministro relator, Benedito Gonçalves, em seu voto, a jurisprudência do TSE considera que o abuso de poder político é configurado quando há a utilização da estrutura da administração pública em benefício de determinada candidatura, como são, por exemplo, as hipóteses de condutas vedadas aos agentes públicos previstas no artigo 73 da Lei nº 9.504/1997. Já o uso indevido dos meios de comunicação ocorre quando se expõe, de forma desproporcional, um candidato em detrimento dos demais, de modo a ocasionar desequilíbrio na disputa. O objetivo da AIJE é salvaguardar o processo eleitoral, diante de condutas que possam desequilibrar a igualdade de condições dos candidatos na disputa eleitoral.

O relator, corretamente, em seu voto, reconheceu o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, o que parece incontestável. A reunião com os Chefes de Missões Diplomáticas, realizada no Palácio da Alvorada no dia 18/07/2022, produziu vantagem eleitoral competitiva desproporcional em favor do candidato à reeleição. Jair Bolsonaro utilizou as estruturas física e operacional da Presidência, para a realização de evento, que foi transmitido pela emissora pública Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pelas redes sociais do candidato. Reuniu representantes diplomáticos de diversos países, para atacar as urnas, o sistema eleitoral e ministros do TSE, com os quais não concordava.

O evento, organizado e protagonizado pelo então Presidente da República, inegavelmente serviu para disseminar desinformação contra o sistema eletrônico de votação e contra a Justiça Eleitoral. A propagação de conteúdo inverídico sobre o sistema eleitoral brasileiro colocou em risco o ambiente de estabilidade democrática. Jair Bolsonaro utilizou a estrutura da Presidência da República, seu poder como chefe do executivo e uma empresa pública, com o objetivo de vencer a disputa narrativa contra seu adversário e atacar instituições e autoridades. Somente o Presidente poderia convocar representantes diplomáticos e utilizar estrutura física e operacional do Palácio da Alvorada e da EBC, para tal reunião.

José Eduardo Cardozo e Eduardo Lasmar Prado Lopes. Fotos: Arquivo pessoal

Como bem demonstrado no voto, os ataques ao sistema eleitoral vêm se repetindo desde antes de Jair Bolsonaro ser eleito, em 2018. O encontro no Palácio da Alvorada se insere em um quadro de ampla propagação de negacionismo contra dados empíricos, que atestam a eficiência e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Além de contribuir para um cenário amplo de desinformação e de instabilidade, a reunião também estimulou a não aceitação do resultado das eleições, o que acabou culminando na tentativa de golpe em 08/01/2023. A minuta de decreto golpista de intervenção no TSE, encontrada na casa do ex-Ministro da Justiça Anderson Torres, foi apenas o toque final de uma sucessão de abusos praticados com o objetivo de reeleger, a qualquer custo e com utilização da máquina pública, Jair Bolsonaro.

A condenação em sede de AIJE pode levar a duas consequências: a cassação da chapa, caso eleita, e a inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos contados do pleito, do candidato e daqueles que tenham contribuído para a prática do ato. O Ministro relator, confirmando o que a lei e a jurisprudência já previam, deixou de aplicar a sanção de inelegibilidade em relação ao candidato a Vice, Walter Braga Netto, tendo em vista a sua natureza personalíssima. Somente aquele que praticou o abuso ficará inelegível. No caso, todos os fatos apontam para a participação de Bolsonaro, que utilizou seu poder político e informacional, para derrotar o seu oponente. A Lei Complementar nº 64/1990 difere a inelegibilidade da cassação. Braga Netto só poderia ser responsabilizado caso a chapa tivesse sido eleita, uma vez que seria beneficiário do ato ilícito praticado por seu companheiro, o que levaria à cassação da chapa. Ao que tudo indica, se o voto do relator prevalecer no colegiado - e parece que será, diante da robustez das provas do abuso -, Jair Bolsonaro pagará sozinho por atentar contra o Estado Democrático de Direito.

*José Eduardo Cardozo, professor da PUC-SP, da pós-graduação do UniCEUB, da Escola Paulista de Direito e sócio do Martins Cardozo Advogados Associados. Graduado e mestre em Direito pela PUC-SP e doutorando pelas Universidades de São Paulo (USP) e de Salamanca (Espanha). Ex-ministro de Estado da Justiça (2011 a 2016) e ex-ministro da Advocacia-Geral da União (2016). Ex-secretário de Governo (1989 a 1992), vereador (1995 a 2001), presidente da Câmara Municipal de São Paulo (2000 e 2001) e deputado federal (2002 a 2010). Foi procurador do Município de São Paulo, chefe da Secretaria dos Negócios Jurídicos e consultor da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo

*Eduardo Lasmar Prado Lopes, doutorando em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Mestre em Direito Público e graduado em Direito pela UERJ. Advogado associado do Martins Cardozo Advogados Associados e da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ (Clínica UERJ Direitos). Ex-assessor de ministros do STF. Professor da pós-graduação do instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB/DF e ex-secretário-geral adjunto da mesma instituição