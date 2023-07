Por que 'cold call' não é uma boa estratégia de prospecção para escritórios de advocacia

Raquel Segri Ferreira. Foto: Divulgação

A prospecção de clientes é uma parte essencial da estratégia de marketing de qualquer escritório de advocacia. Identificar clientes em potencial e abordá-los de maneira eficaz é fundamental para criar oportunidades de negócios. No entanto, a abordagem tradicional conhecida como "abordagem direta" ou "cold call" tem perdido eficácia nos últimos anos quando aplicada a esse contexto específico.

A abordagem direta, em sua forma básica, consiste em entrar em contato com potenciais clientes sem nenhum relacionamento prévio ou conhecimento específico sobre suas necessidades legais. Geralmente, isso é feito por telefone, mas também pode ocorrer por e-mail ou outras formas de comunicação. O objetivo é iniciar uma conversa e tentar vender os serviços jurídicos do escritório.

Uma das principais razões pelas quais a abordagem direta não é mais eficaz para escritórios de advocacia é a mudança no comportamento dos clientes. Com a facilidade de acesso à informação na internet, os potenciais clientes estão mais bem informados e têm mais opções do que nunca. Eles não têm paciência para receber chamadas não solicitadas e se sentem invadidos quando abordados por estranhos tentando vender serviços legais.

Além disso, a abordagem direta geralmente interrompe a rotina dos potenciais clientes. Muitas vezes, eles estão ocupados com suas atividades profissionais e não têm tempo para ouvir uma proposta de venda não solicitada. Isso pode gerar frustração e até mesmo criar uma imagem negativa do escritório que realiza a abordagem.

Outro aspecto importante é a falta de personalização. Na abordagem direta, o advogado tem pouca ou nenhuma informação sobre o potencial cliente. Isso significa que a abordagem será genérica e pouco direcionada, o que diminui significativamente as chances de sucesso. Os clientes estão cada vez mais exigentes e esperam um atendimento personalizado, no qual suas necessidades jurídicas específicas sejam levadas em consideração.

Uma alternativa mais eficaz para escritórios de advocacia é a prospecção baseada em conteúdo e relacionamentos. Em vez de tentar vender imediatamente, essa estratégia concentra-se em fornecer informações relevantes e valiosas para o público-alvo por meio de conteúdo jurídico de qualidade. Isso permite que o escritório estabeleça sua expertise, construa relacionamentos e atraia potenciais clientes de forma mais natural.

Continua após a publicidade

A prospecção baseada em conteúdo é uma abordagem mais sutil e menos invasiva. Ela não interrompe o potencial cliente e permite que ele encontre o escritório quando estiver buscando informações jurídicas relevantes. Isso cria um ambiente mais propício para a construção de relacionamentos de longo prazo e aumenta a confiança do cliente no momento de contratar serviços legais.

Além disso, a prospecção baseada em conteúdo oferece a oportunidade de coletar dados sobre os visitantes do site e os interesses deles. Isso permite que o escritório personalize suas abordagens futuras, oferecendo soluções específicas para as necessidades legais dos clientes.

Outra estratégia eficaz para escritórios de advocacia é o uso das redes sociais. Plataformas como o LinkedIn oferecem um ambiente propício para a prospecção de clientes, permitindo que os escritórios encontrem e se conectem com pessoas que se encaixam no perfil de seu público-alvo. Ao construir relacionamentos por meio das redes sociais, os escritórios podem estabelecer conexões mais significativas e duradouras com seus potenciais clientes.

A necessidade de um atendimento mais personalizado e o fácil acesso a informações legais e opções de serviços contribuíram para que a abordagem direta se tornasse uma estratégia de prospecção ineficaz para escritórios de advocacia. Nesse contexto, as abordagens baseadas em conteúdo e o uso das redes sociais têm se mostrado muito mais eficazes para atrair e engajar clientes em potencial. Ao adotar essas novas estratégias, os escritórios podem aumentar suas chances de sucesso na prospecção e construir relacionamentos duradouros com seus clientes.

*Raquel Segri Ferreira é diretora de Marketing, Comunicação e Business Development do ButtiniMoraes Advogados