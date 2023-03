Por que não contar com a reforma da Previdência para se aposentar

Jenni Almeida. Foto: Everton Rosa

Não é de hoje que se sabe que, com a expectativa de vida aumentando, o gráfico de idade da população está se invertendo. Tem mais gente para se aposentar do que para trabalhar e arcar com esses custos no futuro. Isso significa que a conta não fecha e é preciso uma reforma para que isso se ajuste.

Por outro lado, a importância do planejamento financeiro para chegar na melhor idade é evidente. Não depender do governo e da aposentadoria pública para manter o padrão de vida depois de parar de trabalhar é essencial. Quem faz uma boa provisão com investimentos consegue tranquilidade para deixar de trabalhar quando quiser e com qualidade de vida e saúde, contando apenas com a sua própria independência financeira.

Alguns se preocupam muito com a aposentadoria, em começar a fazer a reserva financeira cedo, mas tem muita gente que já chegou na melhor idade e não sabe muito bem como fazer o planejamento. Pessoas que conseguiram conquistar um patrimônio bom e sabem bem o real valor disso. Só elas compreendem o quanto tiveram que trabalhar e abrir mão de tempo e de lazer para chegar nessa realização, mas nessa fase é tão importante um bom aconselhamento de finanças como quando se está começando a vida de assalariado.

O dinheiro está rendendo, mas será que não há lugar melhor para que ele entregue um resultado ainda mais expressivo? Investimento é igual bolo. Você tem que colocar ingredientes de qualidade e tem que assar no tempo certo. Se ficar demais no forno fica ruim, mas se tirar antes do tempo pode ser ainda pior.

Geralmente é recomendado ter uma carteira de investimento com visão a longo prazo, com foco em dividendos, mas é preciso ter acompanhamento com conhecimento do que está fazendo, talvez ter alguém que controle junto, até porque pode existir momentos que vai ser preciso vender aquelas ações e trocar por outras que paguem mais dividendos. Para quem é mais conservador, a longo prazo é bom tentar buscar investimentos como LCI ou LCA, que são renda fixa sem tributação de impostos, com um prazo maior para valer a pena.

Uma coisa importantíssima para qualquer fase da vida é: não é só investir que te enriquece, mas como você gasta que vai te deixar mais rico e fazer com que o orçamento seja mais sustentável para o futuro. Então é importante a pessoa avaliar sempre o padrão de vida que leva, os contratos que ela tem, por exemplo, de aluguel para receber. Às vezes o inquilino está lá há cinco anos e a correção do valor pago está muito abaixo. Se o imóvel valorizou tem margem para que o valor mensal também aumente.

Continua após a publicidade

Tudo precisa ser pensado de maneira estratégica. Quando se tem muito dinheiro uma visão estratégica é necessária e quando se tem pouco essa visão é ainda mais importante para que tudo se encaixe e os projetos a curto, médio e longo prazo saiam do planejamento e se tornem realidade.

*Jenni Almeida, CEO da Invest4U e da Invest4Business