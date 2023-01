Por que o decreto de Lula que defende o desarmamento é um retrocesso

Raquel Gallinati. FOTO: DIVULGAÇÃO

A restrição à posse de arma de fogo no Brasil nos anos de vigência do Estatuto do Desarmamento não trouxe nenhum resultado positivo no que diz respeito à baixa de crimes violentos no País. A decisão não foi capaz, por exemplo, de desarmar os criminosos, que continuaram se abastecendo (e como sempre) no mercado ilegal. Não menos importante: no referendo de 2005, a maioria da população se manifestou a favor do direito de comprar uma arma.

Quase 20 anos depois, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou normas que desburocratizaram o acesso ao armamento e a munições no Brasil por parte do cidadão comum, de caçadores, de colecionadores e de atiradores, bem como de escolas e de clubes de tiro. A decisão, vale lembrar, não se traduziu em livre distribuição de armas entre os brasileiros. Foram, sim, criados, na época, critérios legais e objetivos que facultaram ao cidadão de bem ter uma arma, e desde que fossem preenchidos todos os requisitos previstos em lei.

Há poucos dias, o novo governo, capitaneado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou o decreto federal 11.366/2023 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11366.htm), revogando a política que democratizou e organizou o acesso a armas da gestão anterior. Segundo o texto, entre outras providências, ficam suspensos novos registros para a aquisição. Quantitativos de armamento e de munições também foram suprimidos e cancelados. Além disso, todas as armas adquiridas por atiradores, caçadores e colecionadores a partir de 2019 devem ser cadastradas junto à Polícia Federal (PF) em até 60 dias, mediante o risco de punições e de recolhimento. E, detalhe: o total de armas nestas condições no País totaliza quase 2 milhões de unidades e sequer existe qualquer tipo de mobilização por parte do atual governo para que a tal catalogação aconteça devidamente com segurança, transparência, tranquilidade e no tempo hábil.

Não se trata o armamento no País de uma política que obrigue quem quer que seja a adquirir armas de fogo deliberadamente, ou que transfira para a população a responsabilidade da Segurança Pública, que é prerrogativa do Estado. Não se trata da instalação de uma usina de "justiceiros", nem o incentivo à arbitrariedade das próprias razões e emoções. É tão somente conceder ao brasileiro o exercício de um direito previsto na legislação vigente: o da legítima defesa. E, digo mais: enquanto se desarma a população, o mesmo não acontece com o crime organizado. As armas utilizadas por bandidos, afinal, não têm registro. Elas são oriundas de delito, do tráfico e do contrabando. Não aparecem em censo.

Alemanha, Suécia e Áustria têm mais de 30 armas de fogo por cem habitantes - e taxas baixíssimas de homicídio. Honduras, o país mais violento do mundo, tem proporcionalmente muito menos armas - seis a cada cem habitantes. Nos Estados Unidos é permitido que o cidadão tenha uma arma em casa. Naquele país, isso é exercitar a democracia. E, coincidência ou não, enquanto a violência por lá despencou na última década, a venda de armas de fogo se potencializou.

Já no Brasil, os estados mais violentos são justamente os que têm menos armas legalizadas. Logo, podemos chegar à conclusão de que não existe uma relação direta, científica e matemática entre restringir o porte de arma da população e a redução de violência ou de homicídios.

Sobretudo em tempos em que a Segurança Pública do País segue sucateada, desvalorizada e mal aparelhada, com déficits históricos de policiais, não atendendo a ponta como deveria em sua proteção, a posse e o porte de armas de fogo devem ser garantidos. A revisão da política do armamento deve acontecer, é claro, bem como o seu aprimoramento. Mas sua derrubada é indiscutivelmente um enorme retrocesso.

*Raquel Gallinati é delegada de Polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária, e em Processo Penal; mestre em Filosofia; e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol)