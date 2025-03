Opinião | Por que o mototáxi é fonte vital de renda e inclusão social; entenda

Felizmente, a Justiça de São Paulo deu um importante passo em direção à preservação dessa liberdade. Em uma decisão liminar, a 8ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) declarou inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes que proibia o transporte de passageiros por motos na capital paulista. O juiz Josué Vilela Pimentel considerou que a legislação federal autoriza esse tipo de serviço e cabe ao município apenas regulamentá-lo, não o proibir. Essa decisão, embora ainda sujeita a recurso, representa uma vitória para a liberdade econômica e para os milhares de trabalhadores e usuários que dependem do mototáxi por aplicativos.

Essas decisões de proibição, além de serem tecnicamente questionáveis, ferem princípios básicos da liberdade econômica e do direito de escolha do cidadão. Mais do que isso, penalizam justamente aqueles que mais dependem desses serviços, que são os trabalhadores que geram renda com essa atividade e os usuários das classes C, D e E, que encontram no mototáxi uma solução acessível e eficiente para suas necessidades de transporte. Segundo pesquisa do DataFolha, 64% dos usuários pertencem às classes C, D e E.

Um parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) reforçou em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Associação dos Motofretistas do Brasil (AMB) que as restrições impostas pelo município violam garantias constitucionais fundamentais, como o direito à livre iniciativa e a liberdade de locomoção, além de ultrapassar a competência legislativa da União em questões de trânsito e transporte. Ao impedir o funcionamento desses serviços, a prefeitura não só dificultava o desenvolvimento econômico, mas também limitava a autonomia dos cidadãos em escolher como desejam se locomover, ferindo princípios básicos da livre concorrência e da ordem econômica.