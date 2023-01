Por que o Supremo Tribunal Federal?

Supremo foi invadido e depredado por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Das sedes dos três Poderes aviltadas pelo ataque do bolsonarismo radical, em Brasília, a do Supremo Tribunal Federal parece ter sido a mais destruída quando comparada com o Palácio do Planalto e com o Congresso. Há alguma explicação para esse fato? Ou foi um simples acaso? Opto por uma resposta afirmativa à primeira indagação.

Desde a ascensãode Jair Bolsonaro à presidência da República, em 2019, o órgão de cúpula do Poder Judiciário foi o que mais atuou para neutralizar as sucessivas afrontas às instituições democráticas e enfrentar as reiteradas ameaças de golpe de Estado. Em resposta à atuação do STF, por várias vezes Bolsonaro e seu entorno militar - com o endosso de alguns empresários, alguns colunistas e formadores de opinião pública - acusaram a corte de exorbitar, de assumir funções que seriam prerrogativa do Poder Legislativo e de impedir o chefe do Executivo de governar.

As críticas aumentaram de tom após junho de 2020, quando o STF declarou a legalidade e a constitucionalidade do inquérito aberto para investigar as fake news distribuídas pelas milícias digitais que afrontavam o STF como instituição e alguns de seus ministros. O problema é que a abertura desse inquérito foi autorizada por meio de simples portaria baixada pelo então presidente da corte, ministro Dias Toffoli, que designou o ministro Alexandre de Moraes - ex-procurador do Ministério Público - para conduzi-lo. No regime de tripartição dos Poderes,em princípio não há inquéritos judiciais. Além disso, em vez de mencionar os casos concretos que deveriam ser investigados, a portaria era vaga, limitando-se a falar em "notícias fraudulentas, ameaças e infrações (...) que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e de seus membros e familiares". Foi justamente essa vagueza que permitiu ao ministro Moraes ampliar o escopo das investigações, autorizando buscas, bloqueando contas bancárias de empresários que financiavam manifestações golpistas e assumindo o enfrentamento contra as provocações golpistas.

Se por um lado Bolsonaro, seu entorno militar e suas milícias digitais vinham aumentando o radicalismo nas afrontas às instituições democráticas, de outro a declaração de legalidade e de constitucionalidade da portaria, que foi aprovada por 10 votos contra 1 pela corte encarregada de atuar como guardiã da Constituição, deu respaldo a uma iniciativa que permitiu conter a truculência bolsonarista. Por mais que os autores dos 10 votos tenham invocado argumentos de racionalidade lógico-formal com base na ordem jurídica, não há como se negar que também foram motivados por um argumento de racionalidade substantiva, que dá legitimidade à tomada: não se pode ser infindamente tolerante com intolerantes, uma vez que, baseados na ética maquiavélica de que os fins justificam os meios, eles solapam a própria democracia.

José Eduardo Faria. FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO

Publicistas respeitados entendem que, como o governo Bolsonaro corroeu os órgãos de controle, a começar pela Procuradoria Geral da República, o que lhe permitiu elevar progressivamente suas ameaças à democracia, os quatro anos de seu governo foram tempos de exceção. E como a escalada do discurso de ódio para a violência destruidora tem de ser combatida com extremo rigor, a decisão do STF só poderia ser objetiva, firme e corajosa - custasse o que custasse. Com a eleição de um presidente com pendor democrático, em 30 de outubro de 2022, porém, o país agora estava voltando à normalidade. Por isso, os mesmos respeitados publicistas sugerem que o STF promova um "freio de arrumação", revendo seu modo de agir.

As críticas mais contundentes são de que a corte teria deixado de ser um órgão colegiado e se convertido num "arquipélago com11 "ilhas incomunicáveis", na medida em que cada ministro passou a atuar de modo personalista, abusando das decisões monocráticas. Segundo o jornal O Globo, só em 2022, por exemplo, apenas 15% das 89.813 foram tomadas de pelo colegiado. Muitos ministros também se valem de pedidos de vista para travar a tramitação de determinados processos. A comparação da corte com um arquipélago é de um de seus ex-presidentes, o já aposentado ministro Sepúlveda Pertence.

Para afastar as críticas que vinha sofrendo e fazer um "freio de arrumação", em dezembro - portanto, após a derrota de Bolsonaro e a vitória de Lula - a corte aprovou por unanimidade, em sessão administrativa, a emenda regimental n° 58/2022. Entre outras inovações destinadas a estimular o confronto de posições divergentes e a levar o Supremo a voltar a agir como órgão colegiado, as decisões urgentes assinadas individualmente pelos ministros passarão a serem submetidas imediatamente a referendo de plenário. E, caso o despacho implique prisão, a confirmação da medida terá de ocorrer em sessão presencial e não virtual. Além disso, os ministros terão 90 dias para devolver processos com pedido de vista e, se desrespeitarem o prazo, os autos serão liberados automaticamente para avaliação dos demais ministros. Atualmente, existem 437 processos paralisados por pedidos de vista - alguns desde o início da década de 2010.

Essas inovações são importantes para aumentar a qualidade dos julgamentos. Elas diminuirão as incertezas de decisões monocráticas, que nem sempre primam pela reflexão e pela impessoalidade. Também fortalecerão o poder da maioria, o que ampliará a autoridade e a respeitabilidade da corte. Contudo,essas inovações não afetarão o chamado ativismo judicial - mais precisamente, o protagonismo que o STF passou a ter na vida política e econômica brasileira em decorrência das inovações da Constituição de 88. Essas inovações reforçaram a democracia ao (i) aumentar o número de entidades com legitimidade para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, (ii) criar o mandado de injunção, autorizando o STF a elaborar uma lei que terá validade até o Legislativo sobre o tema, e (iii) multiplicar asfunções e a jurisdição originária pelo STF.

Desde então, era natural que, em decorrência do progressivoalargamento de seu papel institucional, a corte passasse a tomar decisões finais e vinculantes sob fortes pressões de toda natureza, principalmente políticas. Por isso, em certos momentos algumas de suas decisões foram discutíveis. O caso mais ilustrativo é aquele em que, cedendo a constrangimentos - inclusive do comandante do Exército- o STF mudou o entendimento até então vigente sobre a execução da pena após decisão judicial em segundo grau, o que permitiu a prisão do então ex-presidente Lula. Foi o que o afastou da eleição de 2018, abrindo caminho para a vitória acidental de um ex-capitão populista, autocrático, inconsequente e protofascista.

Como é um tribunal imune a decisões contrapostas, uma vez que suas decisões são tomadas de modo incontestável por ter a última palavra em matéria jurídica, e como a prerrogativa de declarar a inconstitucionalidade de emendas constitucionais aprovadas pelo Legislativo o protege contra eventuais retaliações, o STF é a cumeeira da institucionalidade democrática do país. Foi por isso, talvez, que a violência criminosa tenha sido maior na sede do STF do que nas sedes do Legislativo e do Executivo. Já fazia algum tempo que bolsonaristas radicais vinham afirmando que o STF deveria ser fechado, sob a justificativa de que "supremo é o povo". Com esse argumento, com sua vocação golpista e com suas ações predadoras, esse tipo de gente apenas deixou claro o que já se sabia há muito tempo. Ou seja, o quanto são toscos, atrasados, insociáveis - em uma palavra, boçais.

*José Eduardo Faria é professor titular e decano da Faculdade de Direito da USP e chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito